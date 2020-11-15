Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TSE informa que 431 urnas já foram substituídas em todo país
Eleições municipais

TSE informa que 431 urnas já foram substituídas em todo país

Segundo os números, São Paulo foi o Estado com o maior número de urnas substituídas, com 88 até a atualização das informações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 13:26

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 13:26

Edifí­cio sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Edifí­cio sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou neste domingo (15), que 431 urnas já tiveram que ser substituídas em todo o país. Até o momento, segundo o TSE, não há registros de necessidade de voto manual. O primeiro boletim do órgão do primeiro turno das eleições municipais de 2020 foi divulgado às 10h. Os dados, no entanto, foram atualizados até às 9h21.

Segundo os números, São Paulo foi o Estado com o maior número de urnas substituídas, com 88 até a atualização das informações. Em seguida está o Rio de Janeiro, que teve 68 urnas trocadas. A substituição de urnas está prevista nos procedimentos do Tribunal para assegurar a continuidade das votações. No total, o país tem 51.997 urnas de contingência para essas situações.

O TSE informou que 147.918.483 eleitores estão aptos a registrar votos neste primeiro turno das eleições nos municípios brasileiros. O pleito ocorre em todo o país, exceto no Distrito Federal, no arquipélago de Fernando de Noronha e na capital do Amapá, Macapá, devido ao apagão na região. No total, são 400.257 urnas espalhadas por todo o país.
Ainda segundo o boletim, até o horário de apuração, 9h17, três candidatos foram presos em Minas Gerais por uso de alto-falante e amplificadores e pela divulgação de propaganda. Uma ocorrência foi registrada no Espírito Santo, mas não houve prisão. O motivo da ocorrência não foi informado.
Já em relação a não candidatos, foi registrada apenas um prisão por transporte ilegal de eleitores na Bahia. Outras quatro ocorrências sem prisão foram registras em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Os motivos não foram divulgados.

Veja Também

Ibope aponta reeleição de 8 prefeitos

"Eleição municipal é superimportante", diz Luciano Huck após votar no Rio

Ex-presidentes Lula e Michel Temer votam na manhã deste domingo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados