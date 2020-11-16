Eleições 2020: veja quem são os vereadores eleitos em Colatina

A Câmara Municipal de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, terá uma nova formação a partir de 2021. Confira abaixo a relação dos candidatos a vereador eleitos neste domingo (15), assim como partidos e números de votos de cada um. Os dados são da Justiça Eleitoral.
Para a prefeitura, Guerino Balestrassi (PSC), de 61 anos, foi eleito prefeito de Colatina neste domingo. O candidato obteve 34% dos votos válidos sobre os 33% do segundo colocado, Luciano Merlo (Patriota).
VEJA QUEM SÃO OS VEREADORES ELEITOS EM COLATINA
- Waguinho (Patriota) 1.356 votos
- Olmir Castiglioni (Avante) 1.299 votos
- João Marcos (PL) 1.190 votos
- Claudinei Costa (PSB) 1.147 votos
- Jolimar Barbosa (PL) 1.127 votos
- Coelho (PSB) 972 votos
- Marcelo Pretti (Patriota) 933 votos
- Marlucio (Cidadania) 921 votos
- Felippe Tedinha (PP) 793 votos
- Wanderson Rodrigues (Solidariedade) 776 votos
- Geferson Alves (Solidariedade) 751 votos
- Angelo Stelzer (DEM) 734 votos
- Miguel Chieppe (Republicanos) 723 votos
- Darin Rudio Pavan (MDB) 660 votos
- Kecia Bassetti (PDT) 551 votos