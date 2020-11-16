Confira a lista

Eleições 2020: veja quem são os vereadores eleitos em Colatina

A Câmara Municipal da maior cidade do Noroeste do Espírito Santo vai contar com vários novos nomes a partir de 2021.  Os dados são da Justiça Eleitoral, referente aos eleitos no domingo (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 10:43

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 10:43

Os projetos de aumentos foram apreciados e votados na sessão desta segunda-feira (18), na Câmara de Colatina
Câmara de Colatina tem 15 vereadores Crédito: Hériklis Douglas / TV Gazeta Noroeste
Câmara Municipal de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, terá uma nova formação a partir de 2021. Confira abaixo a relação dos candidatos a vereador eleitos neste domingo (15), assim como partidos e números de votos de cada um. Os dados são da Justiça Eleitoral.
Para a prefeitura, Guerino Balestrassi (PSC), de 61 anos, foi eleito prefeito de Colatina neste domingo. O candidato obteve 34% dos votos válidos sobre os 33% do segundo colocado, Luciano Merlo (Patriota).

VEJA QUEM SÃO OS VEREADORES ELEITOS EM COLATINA

  • Waguinho (Patriota)  1.356 votos 
  • Olmir Castiglioni (Avante)  1.299 votos 
  • João Marcos (PL) 1.190 votos  
  • Claudinei Costa (PSB) 1.147 votos
  • Jolimar Barbosa (PL)  1.127 votos 
  • Coelho (PSB)  972 votos 
  • Marcelo Pretti (Patriota) 933 votos 
  • Marlucio (Cidadania)  921 votos  
  • Felippe Tedinha (PP) 793 votos  
  • Wanderson Rodrigues (Solidariedade)  776 votos 
  • Geferson Alves (Solidariedade) 751 votos 
  • Angelo Stelzer (DEM)  734 votos 
  • Miguel Chieppe (Republicanos) 723 votos  
  • Darin Rudio Pavan (MDB)  660 votos  
  • Kecia Bassetti (PDT)  551 votos 

