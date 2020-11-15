Colatina tem dia de votação tranquila e com chuva

Eleições 2020: Dia de votação para prefeito e vereadores em Colatina Crédito: João Henrique Castro

Cidade com maior número de eleitores no Noroeste do Espírito Santo, Colatina registrou uma situação tranquila na maioria dos 57 locais de votação, neste domingo (15). Apesar disso, alguns pontos registraram longas filas e aglomeração até o fim da manhã. Foi o caso da Escola Estadual Honório Fraga, local com maior concentração de eleitores na cidade. Na escola, muito material de campanha ficou espalhado pelas imediações.

Os eleitores que deixaram para ir às urnas no final da votação estão enfrentando chuva em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Apesar disso, a movimentação foi tranquila nos pontos de votação da cidade.

Eleições 2020: Dia de votação para prefeito e vereadores em Colatina Crédito: João Henrique Castro

Na cidade, 90.868 eleitores podem comparecer às urnas nas eleições municipais deste ano. São quase 3 mil eleitores a mais, na comparação com o pleito realizado em 2016. Em Colatina, as mulheres compõem a maioria dos votantes (52,9%), totalizando 48.059 pessoas.