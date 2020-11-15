Votação com poucas aglomerações e sem ocorrências policiais em Cachoeiro

As eleições municipais em Cachoeiro de Itapemirim foram tranquilas durante toda a manhã deste domingo (15). Às 7h, o movimento já era intenso na maior cidade do Sul do Espírito Santo. Apesar das filas e aglomerações em algumas seções, nenhuma ocorrência de tumulto ou confusão foi registrada. Ao todo, a cidade tem 140 mil eleitores.
Na escola Estadual Liceu Muniz Freire, no bairro Independência, os eleitores reclamaram da falta de orientação em relação às filas de cada seção eleitoral, o que acabou gerando demora no andamento da votação. Ninguém sabe informar qual é a seção e a fila não anda. Tem gente que já foi embora sem votar. Falta organização, disse Avair Simonassi, de 64 anos.
Em uma outra escola, na Quintiliano Azevedo, no bairro Aquidaban, as pessoas estavam respeitando a marcação no chão que limitava a distância entre um eleitor e outro, mas alguns reclamam da demora. A fila não anda. Tem gente que já está esperando há quase uma hora, falou Manoel Machado.
Já o eleitor Renato Gomes, de 68 anos, contou que em sua seção não houve nenhum problema. Está sendo rápido, tudo muito organizado. A gente também vai ajudando a organizar o povo na fila. Eu acho que, se todo mundo tiver consciência, a coisa fica tranquila.
Próximo às seções eleitorais, as ruas estavam cheias de folhetos de candidatos, o que é crime, segundo a Justiça Eleitoral. Equipes que prestam serviço de limpeza na cidade já trabalhavam em algumas ruas. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que não houve ausência de mesários em toda a Região Sul do Espírito Santo.
Manhã tranquila nas eleições em Cachoeiro
CANDIDATOS VOTARAM
O candidato à reeleição Victor Coelho (PSB), que lidera a disputa segundo a pesquisa Ibope, votou por volta das 10h na escola Oswaldo Machado, no bairro Baiminas. Os candidatos que pontuaram empatados no segundo lugar da pesquisa, Diego Libardi (DEM) e Jonas Nogueira (PL) também votaram logo após as 10h, nas escolas Bernardino Monteiro, no bairro Amarelo, e Fraternidade e Luz, no bairro Sumaré.