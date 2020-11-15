Votação com poucas aglomerações e sem ocorrências policiais em Cachoeiro

Manhã tranquila nas eleições em Cachoeiro Crédito: Bruna Hemerly

As eleições municipais em Cachoeiro de Itapemirim foram tranquilas durante toda a manhã deste domingo (15). Às 7h, o movimento já era intenso na maior cidade do Sul do Espírito Santo . Apesar das filas e aglomerações em algumas seções, nenhuma ocorrência de tumulto ou confusão foi registrada. Ao todo, a cidade tem 140 mil eleitores.

Na escola Estadual Liceu Muniz Freire, no bairro Independência, os eleitores reclamaram da falta de orientação em relação às filas de cada seção eleitoral, o que acabou gerando demora no andamento da votação. Ninguém sabe informar qual é a seção e a fila não anda. Tem gente que já foi embora sem votar. Falta organização, disse Avair Simonassi, de 64 anos.

Eleitores reclamam de aglomeração em seção eleitoral Crédito: Bruna Hemerly

Em uma outra escola, na Quintiliano Azevedo, no bairro Aquidaban, as pessoas estavam respeitando a marcação no chão que limitava a distância entre um eleitor e outro, mas alguns reclamam da demora. A fila não anda. Tem gente que já está esperando há quase uma hora, falou Manoel Machado.

Já o eleitor Renato Gomes, de 68 anos, contou que em sua seção não houve nenhum problema. Está sendo rápido, tudo muito organizado. A gente também vai ajudando a organizar o povo na fila. Eu acho que, se todo mundo tiver consciência, a coisa fica tranquila.

Manhã tranquila nas eleições em Cachoeiro Crédito: Bruna Hemerly

Próximo às seções eleitorais, as ruas estavam cheias de folhetos de candidatos, o que é crime, segundo a Justiça Eleitoral. Equipes que prestam serviço de limpeza na cidade já trabalhavam em algumas ruas. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que não houve ausência de mesários em toda a Região Sul do Espírito Santo.

Manhã tranquila nas eleições em Cachoeiro

CANDIDATOS VOTARAM