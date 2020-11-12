AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pesquisa Ibope/Rede Gazeta

Em Cachoeiro, “prefeito socialista” está quase reeleito em reduto bolsonarista

Filiado ao PSB, mas moderado e conservador, o bem avaliado Victor Coelho abre quase 50 pontos sobre adversários, provando que eleição municipal é "desempenho" e passa longe de disputas ideológicas

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 19:28

Públicado em 

12 nov 2020 às 19:28
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Victor Coelho está correndo sozinho, praticamente reeleito em Cachoeiro
Victor Coelho está correndo sozinho, praticamente reeleito em Cachoeiro Crédito: Amarildo
Com uma vantagem de 48 pontos percentuais sobre o 2º colocado a três dias da eleição em turno único no próximo domingo, o atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), é mais que favorito nesse pleito: está praticamente reeleito. É o que sinaliza a última pesquisa Ibope/Rede Gazeta sobre a eleição na maior cidade do Sul do Espírito Santo, publicada na noite desta quinta-feira (12).
Se a eleição fosse hoje, Victor teria a expressiva marca de 59% dos votos válidos. Muito atrás, empatados na segunda posição, vêm Diego Libardi (DEM) e o vice-prefeito Jonas Nogueira (PL), com 11% cada um.
Os dois cresceram muito pouco, dentro da margem de erro, em relação à pesquisa anterior, publicada no dia 21 de outubro. E assim a vantagem do atual prefeito, que era de 53 pontos percentuais, caiu para 48 pontos (oscilação mínima, totalmente sob controle). Nesse contexto, nenhum adversário parece representar ameaça real à reeleição do prefeito a esta altura dos acontecimentos, e a vitória do candidato do PSB está muito bem encaminhada, por três fatores:
1) Nenhum oponente esboça sinais de reação. Uma curva avassaladora que pudesse ultrapassar o favorito já deveria ter começado a se desenhar há alguns dias. Não agora, a três dias da votação. O quadro das intenções de voto em Cachoeiro ficou praticamente congelado, com alterações dentro da margem de erro, em relação à primeira pesquisa.
2) Cachoeiro não tem 2º turno e, para se eleger, Victor só precisa ter mais votos que o 2º colocado no domingo. Ainda que um dos adversários cresça até lá, é inverossímil que consiga tirar quase 50 pontos de diferença.
3) A estratégia da oposição (sobretudo a situada à direita) claramente não foi a melhor. Muitos candidatos de direita, inclusive Libardi e Nogueira, estão dividindo os votos entre si. Game over.

Veja Também

Guerino Balestrassi lidera disputa pela Prefeitura de Colatina com 46% dos votos válidos

ELEIÇÃO MUNICIPAL NÃO É REGIDA POR VOTO IDEOLÓGICO

Essa virtual reeleição de Victor merece uma análise à parte, um pouco mais conceitual, mas que urge fazer neste momento. Em muitas partes do país, e o Espírito Santo não foge à regra, um exército (com trocadilho) de candidatos tentou transpor para o pleito municipal uma disputa político-ideológica que deu muito certo em 2018 (mas que, provado está, ficou lá em 2018).
O bom desempenho de Victor em sua própria cidade é um case em que é preciso colocar muita atenção: não é o único, mas é um dos mais eloquentes exemplos de que, na eleição municipal, o cidadão vota por pragmatismo: quem é melhor para governar minha cidade? Se quem está na cadeira está indo bem, fica. Se está indo mal, muda. Simples assim.
Na eleição municipal, o eleitor brasileiro médio (de centro) não vota em partidos, muito menos movido por paixões e disputas político-ideológicas.
Não é demais lembrar que, embora tenha perfil político muito mais de centro (para não dizer centro-direita), Victor Coelho é filiado ao PSB do governador Renato Casagrande: o Partido Socialista Brasileiro. Ainda que não seja um militante partidário, é, inegavelmente, um prefeito que governa por uma partido de centro-esquerda. O PSB é um partido não bolsonarista e que, oficialmente, faz oposição ao governo Bolsonaro.
Mas, ora, Cachoeiro é um reduto profundamente bolsonarista, onde, em 2018, Bolsonaro alcançou sua melhor votação contra Haddad, considerando as sete maiores cidades capixabas (no 2º turno, o capitão teve três votos para cada voto do petista em Cachoeiro). Se a tese da “transposição ideológica” estivesse correta, Victor deveria agora ser trucidado nas urnas, em vez de reeleito. No entanto...

Veja Também

Ibope: Guerino Zanon lidera com 64% dos votos válidos em Linhares

TESE DO “FLA x FLU POLÍTICO” FRACASSOU

Nesta eleição municipal, muitos apostaram na tese da reedição, em nível local, do Fla x Flu político entre direita e esquerda (como se essas duas fossem categorias estanques, sem nuances, e como se a arena política se reduzisse a uma disputa binária: se você não é A, então é B, sem alternativas). Essa tese se provou terrivelmente equivocada.
Victor está bem avaliado. Ponto. Saiu-se bem, particularmente, na gestão da crise da enchente que se abateu sobre Cachoeiro em janeiro deste ano. A série Ibope/Rede Gazeta não permite dúvidas quanto a isso. Na média, o eleitor de Cachoeiro, mesmo aquele mais conservador e que de repente não gosta de partidos de esquerda, está satisfeito com a performance do seu atual prefeito, pouco importa se ele é de centro, de direita ou de esquerda.
Essa polarização ideológica fica totalmente em segundo plano diante de problemas muito mais concretos e palpáveis que atingem o cidadão no seu dia a dia (mais ainda no ano da pandemia, que exige mais do que nunca menos barulho e conflitos ideológicos, e mais planejamento e resultados).
É na cidade que vive o cidadão. Eleição municipal é, antes de tudo, a iluminação das ruas do meu bairro, a qualidade da merenda dos meus filhos, o nível do atendimento da minha mãe idosa no posto de saúde. Um bom orçamento municipal e um bom PDU são muito mais importantes do que ficar se discutindo comunismo, China, Trump, Escola sem Partido etc.
O resultado de Victor prova isso.

Veja Também

Guerino Zanon está virtualmente reeleito em Linhares

CLIQUE AQUI PARA LER AS  ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES NO ES

Raposa Política: se depender das campanhas, eleitores do ES podem dançar e os candidatos também

Candidatos a prefeito de Vitória baixam o tom na TV a três dias da eleição

Eleições 2020: veja o que pode e o que não pode no dia da votação

Interesse de idosos na eleição contrasta com indiferença de jovens na Serra

Das roupas ao cabelo: o visual dos candidatos para fisgar o eleitor

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro PSB Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Eleições 2020 Victor Coelho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Você consegue identificar um rosto feito com inteligência artificial? Faça o teste e descubra
SEFAZ
ES aumenta arrecadação e tem maior volume de investimentos em dez anos
Imagem de destaque
O que negócios digitais podem aprender com empresas tradicionais?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados