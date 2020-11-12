Pesquisa Ibope: Victor Coelho tem 59% dos votos válidos em Cachoeiro de Itapemirim

Doze candidatos disputam o cargo de prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arte Geraldo Neto

O atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim , Victor Coelho (PSB), que disputa a reeleição, manteve a liderança, com ampla vantagem, na disputa pela prefeitura da cidade. O socialista tem 59% das intenções de voto, considerando os votos válidos, em pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (12). A eleição será realizada no domingo (15).

Victor Coelho é seguido, em votos válidos, pelos candidatos Diego Libardi (DEM) e Jonas Nogueira (PL). Os dois estão empatados, com 11% cada um. Libardi é apadrinhado político do deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM) . Jonas, que é o atual vice-prefeito, rompeu com o prefeito no final de 2018.

Nesta rodada, A Gazeta apresenta o número de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, ou seja, excluindo votos brancos e nulos e os indecisos. Isso foi feito para deixar mais fácil a comparação com os números registrados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no domingo, após a votação. A apuração também contabiliza apenas votos válidos.

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VOTOS VÁLIDOS

Se a eleição para prefeito de Cachoeiro de Itapemirim fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria?

Considerando apenas os votos válidos, Victor Coelho tinha, na pesquisa feita em outubro, 63%. Era seguido por Jonas Nogueira, que tinha 10%, e Diego Libardi, com 8%. Os candidatos, portanto, oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa, que é de cinco pontos para mais ou para menos.

MAIS POBRES E MAIS VELHOS

O prefeito tem a maior parte dos seus votos válidos, na pesquisa divulgada nesta quinta (12), entre os mais velhos e os mais pobres: 71% dos eleitores acima de 55 anos disseram que vão votar para que o comando da prefeitura permaneça nas mãos dele. Entre os que recebem até um salário mínimo e pretendem reeleger Victor Coelho, o percentual é de 61%. Entre aqueles que recebem mais de dois salários mínimos, o prefeito tem 57%; Libardi tem 15% e Jonas, 11%.

Já entre os que estão insatisfeitos com a gestão do socialista, Jonas Nogueira tem a maior parte dos votos: 37% dos que avaliaram a atual administração como ruim ou péssima pretendem votar no candidato do PL. Libardi fica com 19% e Renata Fiório (PSD) com 13% dos votos dos insatisfeitos. A gestão do prefeito, no entanto, é aprovada pela maior parte dos eleitores ouvidos. Na pesquisa publicada nesta quinta-feira (12), 45% dos eleitores consideraram a administração como boa ou ótima e 21% como ruim ou péssima.

O rompimento entre Jonas Nogueira e Victor Coelho aconteceu menos de dois anos após a chapa ser eleita em 2016. Os dois cortaram relações políticas após o vice discordar de um projeto encaminhado pelo prefeito à Câmara. Antes aliados, agora são adversários no pleito.

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Na intenção estimulada, cenário em que os nomes dos candidatos são apresentados previamente aos entrevistados, o prefeito manteve a ampla liderança e registrou 49% das intenções de voto no Ibope. São 40 pontos percentuais a mais do que Diego Libardi e Jonas Nogueira, que vêm em seguida, com 9% cada um. Aqui os percentuais são apresentados incluindo brancos, nulos e indecisos.

Em relação à pesquisa anterior, publicada dia 21 de outubro, os três também oscilaram dentro da margem de erro. Victor Coelho tinha 51%, Diego Libardi, 6% e Jonas Nogueira, 8%.

O prefeito é do partido do governador Renato Casagrande (PSB) e conta com o apoio dele no município. Victor Coelho foi um dos poucos candidatos no Estado que tiveram manifestação expressa de apoio por parte de Casagrande. O governador enviou um vídeo para ser exibido na convenção do PSB que confirmou a candidatura do socialista à reeleição. A coligação do prefeito recebeu o apoio de Podemos, PSC, MDB, PV, Cidadania e PSL.

Jonas Nogueira, principal adversário de Victor Coelho, é um candidato que se coloca à direita no espectro político, sendo considerado bolsonarista, que faz oposição ao governo de Casagrande. Ele já foi do PSL, mas migrou para o PL, de Magno Malta, por ter garantia de que poderia disputar o pleito pela sigla.

Já Diego Libardi vem com uma terceira frente política. Theodorico, que é ex-prefeito de Cachoeiro, chegou a dizer que o pupilo "tem tudo para ser o Ferraço dos velhos tempos". O candidato também tem o apoio do partido Republicanos, do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso.

Se a eleição para prefeito de Cachoeiro de Itapemirim fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria?

Victor Coelho (PSB) 49%

(PSB) 49% Diego Libardi (DEM) 9%

(DEM) 9% Jonas Nogueira (PL) 9%

(PL) 9% Renata Fiório (PSD) 4%

(PSD) 4% Fayda Belo (PP) 3%

(PP) 3% Fabrício Zumbi (PDT) 3%

(PDT) 3% Joana D'Arck (PT) 2%

(PT) 2% Professor Breno (PROS):1%

(PROS):1% Dr. Izaias Junior (PSDB) 1%

(PSDB) 1% Subtenente Paulo Sérgio (PTB) 0%

(PTB) 0% Branco/Nulo 10%

10% Não sabe/Não respondeu: 8%

*O candidato Guilherme Nascimento (PSOL) não foi citado por nenhum eleitor.



8% *O candidato Guilherme Nascimento (PSOL) não foi citado por nenhum eleitor. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.



REJEIÇÃO

Victor Coelho segue como o candidato mais rejeitado pelos eleitores. Essa já era a realidade na pesquisa Ibope publicada em 21 de outubro, quando 20% dos eleitores ouvidos disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Desta vez, o percentual oscilou para 22%. Ainda assim, a rejeição não é tão alta se comparada ao percentual de intenção de votos do socialista.

No quesito rejeição, ele é seguido pela petista Joana D'Arck, que também já aparecia nesta colocação em outubro. Agora, Joana foi citada por 21% dos eleitores como alguém em que não votariam de jeito nenhum. Jonas Nogueira, por 18%. Dentre os que estão melhor colocados nas intenções de voto, Diego Libardi é o menos rejeitado, com apenas 9% de menções.

Dentre estes candidatos a prefeito de Cachoeiro, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum?

Victor Coelho (PSB) 22%



(PSB) 22% Joana D Arck (PT) 21%

(PT) 21% Jonas Nogueira (PL) 18%

(PL) 18% Renata Fiório (PSD) 12%

(PSD) 12% Fayda Belo (PP) 9%

9% Diego Libardi (DEM) 9%

(DEM) 9% Fabrício do Zumbi (PDT) 8%

(PDT) 8% Dr. Izaias Junior (PSDB) 8%

(PSDB) 8% Josué Batista (PSC) 6%

(PSC) 6% Professor Breno (PROS) 6%

(PROS) 6% Subtenente Paulo Sergio (PTB) 5%

(PTB) 5% Guilherme Nascimento (PSOL) 5%



(PSOL) 5% Poderia votar em todos (resposta espontânea) 8%



(resposta espontânea) 8% Não sabem ou preferem não opinar 23%

*Os entrevistados podem citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

Os entrevistadores também perguntaram aos eleitores, independentemente da opção pessoal de voto, quem eles avaliam que vai ganhar a eleição. Para 62% dos entrevistados, o prefeito será reeleito no próximo domingo. É o mesmo percentual de eleitores que responderam que ele venceria na pesquisa anterior, publicada no dia 21 de outubro. O segundo mencionado foi Diego Libardi, com 7%.

Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Cachoeiro?

Victor Coelho (PSB) 62%

62% Diego Libardi (DEM) 7%

7% Jonas Nogueira (PL) 6%

6% Renata Fiório (PSD) 2%

2% Fabrício do Zumbi (PDT) 1%

1% Fayda Belo (PP) 1%

1% Joana D'Arck (PT) 1%

Subtenente Paulo Sérgio (PTB) 1%

Professor Breno (PROS) :0%

:0% Dr. Izaias Junior (PSDB) 0%

0% Guilherme Nascimento (PSOL) 0%

0% Josué Batista (PSC) 0%

0% Não sabe/Não respondeu: 18%

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos