Pesquisa Ibope: Victor Coelho tem 59% dos votos válidos em Cachoeiro de Itapemirim

Doze candidatos disputam o cargo de prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arte Geraldo Neto
O atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), que disputa a reeleição, manteve a liderança, com ampla vantagem, na disputa pela prefeitura da cidade. O socialista tem 59% das intenções de voto, considerando os votos válidos, em pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (12). A eleição será realizada no domingo (15).
Nesta rodada, A Gazeta apresenta o número de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, ou seja, excluindo votos brancos e nulos e os indecisos. Isso foi feito para deixar mais fácil a comparação com os números registrados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no domingo, após a votação. A apuração também contabiliza apenas votos válidos.
Ibope - Victor Coelho tem 59% dos votos válidos em Cachoeiro de Itapemirim
VOTOS VÁLIDOS
Se a eleição para prefeito de Cachoeiro de Itapemirim fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria?
Considerando apenas os votos válidos, Victor Coelho tinha, na pesquisa feita em outubro, 63%. Era seguido por Jonas Nogueira, que tinha 10%, e Diego Libardi, com 8%. Os candidatos, portanto, oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa, que é de cinco pontos para mais ou para menos.
MAIS POBRES E MAIS VELHOS
O prefeito tem a maior parte dos seus votos válidos, na pesquisa divulgada nesta quinta (12), entre os mais velhos e os mais pobres: 71% dos eleitores acima de 55 anos disseram que vão votar para que o comando da prefeitura permaneça nas mãos dele. Entre os que recebem até um salário mínimo e pretendem reeleger Victor Coelho, o percentual é de 61%. Entre aqueles que recebem mais de dois salários mínimos, o prefeito tem 57%; Libardi tem 15% e Jonas, 11%.
Já entre os que estão insatisfeitos com a gestão do socialista, Jonas Nogueira tem a maior parte dos votos: 37% dos que avaliaram a atual administração como ruim ou péssima pretendem votar no candidato do PL. Libardi fica com 19% e Renata Fiório (PSD) com 13% dos votos dos insatisfeitos. A gestão do prefeito, no entanto, é aprovada pela maior parte dos eleitores ouvidos. Na pesquisa publicada nesta quinta-feira (12), 45% dos eleitores consideraram a administração como boa ou ótima e 21% como ruim ou péssima.
O rompimento entre Jonas Nogueira e Victor Coelho aconteceu menos de dois anos após a chapa ser eleita em 2016. Os dois cortaram relações políticas após o vice discordar de um projeto encaminhado pelo prefeito à Câmara. Antes aliados, agora são adversários no pleito.
INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS
Na intenção estimulada, cenário em que os nomes dos candidatos são apresentados previamente aos entrevistados, o prefeito manteve a ampla liderança e registrou 49% das intenções de voto no Ibope. São 40 pontos percentuais a mais do que Diego Libardi e Jonas Nogueira, que vêm em seguida, com 9% cada um. Aqui os percentuais são apresentados incluindo brancos, nulos e indecisos.
Em relação à pesquisa anterior, publicada dia 21 de outubro, os três também oscilaram dentro da margem de erro. Victor Coelho tinha 51%, Diego Libardi, 6% e Jonas Nogueira, 8%.
O prefeito é do partido do governador Renato Casagrande (PSB) e conta com o apoio dele no município. Victor Coelho foi um dos poucos candidatos no Estado que tiveram manifestação expressa de apoio por parte de Casagrande. O governador enviou um vídeo para ser exibido na convenção do PSB que confirmou a candidatura do socialista à reeleição. A coligação do prefeito recebeu o apoio de Podemos, PSC, MDB, PV, Cidadania e PSL.
Jonas Nogueira, principal adversário de Victor Coelho, é um candidato que se coloca à direita no espectro político, sendo considerado bolsonarista, que faz oposição ao governo de Casagrande. Ele já foi do PSL, mas migrou para o PL, de Magno Malta, por ter garantia de que poderia disputar o pleito pela sigla.
Já Diego Libardi vem com uma terceira frente política. Theodorico, que é ex-prefeito de Cachoeiro, chegou a dizer que o pupilo "tem tudo para ser o Ferraço dos velhos tempos". O candidato também tem o apoio do partido Republicanos, do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso.
Se a eleição para prefeito de Cachoeiro de Itapemirim fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria?
Victor Coelho (PSB) 49%
Diego Libardi (DEM) 9%
Jonas Nogueira (PL) 9%
Renata Fiório (PSD) 4%
Fayda Belo (PP) 3%
Fabrício Zumbi (PDT) 3%
Joana D'Arck (PT) 2%
Professor Breno (PROS):1%
Dr. Izaias Junior (PSDB) 1%
Subtenente Paulo Sérgio (PTB) 0%
Branco/Nulo 10%
Não sabe/Não respondeu: 8% *O candidato Guilherme Nascimento (PSOL) não foi citado por nenhum eleitor.
A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.
Victor Coelho segue como o candidato mais rejeitado pelos eleitores. Essa já era a realidade na pesquisa Ibope publicada em 21 de outubro, quando 20% dos eleitores ouvidos disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Desta vez, o percentual oscilou para 22%. Ainda assim, a rejeição não é tão alta se comparada ao percentual de intenção de votos do socialista.
No quesito rejeição, ele é seguido pela petista Joana D'Arck, que também já aparecia nesta colocação em outubro. Agora, Joana foi citada por 21% dos eleitores como alguém em que não votariam de jeito nenhum. Jonas Nogueira, por 18%. Dentre os que estão melhor colocados nas intenções de voto, Diego Libardi é o menos rejeitado, com apenas 9% de menções.
Dentre estes candidatos a prefeito de Cachoeiro, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum?
Victor Coelho (PSB) 22%
Joana D Arck (PT) 21%
Jonas Nogueira (PL) 18%
Renata Fiório (PSD) 12%
Fayda Belo (PP) 9%
Diego Libardi (DEM) 9%
Fabrício do Zumbi (PDT) 8%
Dr. Izaias Junior (PSDB) 8%
Josué Batista (PSC) 6%
Professor Breno (PROS) 6%
Subtenente Paulo Sergio (PTB) 5%
Guilherme Nascimento (PSOL) 5%
Poderia votar em todos (resposta espontânea) 8%
Não sabem ou preferem não opinar 23% *Os entrevistados podem citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.
EXPECTATIVA DE VITÓRIA
Os entrevistadores também perguntaram aos eleitores, independentemente da opção pessoal de voto, quem eles avaliam que vai ganhar a eleição. Para 62% dos entrevistados, o prefeito será reeleito no próximo domingo. É o mesmo percentual de eleitores que responderam que ele venceria na pesquisa anterior, publicada no dia 21 de outubro. O segundo mencionado foi Diego Libardi, com 7%.
Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Cachoeiro?
Victor Coelho (PSB) 62%
Diego Libardi (DEM) 7%
Jonas Nogueira (PL) 6%
Renata Fiório (PSD) 2%
Fabrício do Zumbi (PDT) 1%
Fayda Belo (PP) 1%
Joana D'Arck (PT) 1%
Subtenente Paulo Sérgio (PTB) 1%
Professor Breno (PROS):0%
Dr. Izaias Junior (PSDB) 0%
Guilherme Nascimento (PSOL) 0%
Josué Batista (PSC) 0%
Não sabe/Não respondeu: 18% A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada em Cachoeiro de Itapemirim entre os dias 10 e 11 de novembro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo Nº ES-08681/2020