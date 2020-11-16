Marqueteira de Coser: “Vamos respeitar Pazolini. A menos que não nos respeite”

Do mesmo modo, provavelmente por preferirem enfrentar João Coser no segundo turno, nem Gandini nem o próprio Pazolini buscaram capitalizar a rejeição a Coser e vincular ao candidato petista os vários “fantasmas” do passado recente do partido (corrupção, petrolão, Lava Jato, recessão iniciada no governo Dilma etc.).

Um dos principais fatores que despertam atenção e curiosidade neste momento em Vitória é, exatamente, até que ponto a disputa de cunho político-ideológico de 2018, que até agora passou distante da eleição em Vitória, pode se reeditar neste segundo turno em Vitória, entre o maior líder do PT no Espírito Santo e um deputado tão identificado com a direita bolsonarista instalada no poder central.