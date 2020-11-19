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Quarto lugar

Xambinho apoia Vidigal, mas PL de Magno fica neutro na Serra

O PL optou por ficar neutro na disputa, mas Alexandre Xambinho, que disputou a prefeitura pelo partido, e cerca de 300 lideranças da sigla no município anunciaram apoio ao ex-prefeito. Magno e Vidigal são próximos

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 23:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 23:41
Magno Malta e Alexandre Xambinho fizeram a convenção de seu partido na Serra
Magno Malta e Alexandre Xambinho  na convenção do PL na Serra, pouco antes da campanha de 2020 Crédito: Reprodução/Facebook
Quarto colocado no primeiro turno da eleição para prefeito da Serra, o deputado estadual  Alexandre Xambinho (PL) definiu na noite desta quarta-feira (18) que agora apoia Sergio Vidigal (PDT), que passou para o segundo turno. A decisão já era esperada no município, principalmente pela proximidade do presidente estadual do PL, o ex-senador Magno Malta, com Vidigal.
No entanto, por orientação de Magno, o partido preferiu ficar neutro em 2020, apesar do apoio a Vidigal anunciado por Xambinho e um grupo de 300 lideranças do PL na cidade.
O coordenador de campanha de Xambinho, Flávio Serri (PL), agora vai atuar na candidatura de Sergio Vidigal. Segundo ele, seu partido também quer contribuir com a proposta de governo apresentada pelo ex-prefeito, principalmente na área social.
"Conversamos com Vidigal e o grupo de Audifax Barcelos e Fábio Duarte. Levamos essa discussão até a Executiva estadual do partido, que optou pela neutralidade. A decisão de caminhar com Vidigal foi coletiva, apoiada pela maioria dos candidatos a vereador que fizeram parte da chapa do PL nestas eleições e pelo próprio Xambinho. Já o Magno preferiu ficar neutro também", afirmou.
Xambinho teve 11.899 votos na Serra (5,62%). Já Delegado Federal Márcio (MDB), oitavo colocado no primeiro turno, com 1,18% dos votos válidos, deve apoiar a Rede no pleito. Isso de acordo com o coordenador da campanha de Fábio, André Toscano.

LUCIANA MALINI TAMBÉM DECLARA APOIO A VIDIGAL

Outra candidata derrotada que se posicionou foi Luciana Malini (PP), que vai ficar ao lado de Vidigal. A decisão foi tomada com a Executiva estadual do partido, comandada pelo secretário estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente. O caminho segue a tendência apontada nos bastidores para que o governador Renato Casagrande (PSB) fique ao lado de Vidigal na disputa.

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