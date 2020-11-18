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Eleições 2020

Segundo turno: A Gazeta entrevista candidatos a prefeito na Grande Vitória

Entrevistas realizadas, ao vivo, e transmitidas pelo site de A Gazeta, pelo Facebook e pelo YouTube, na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20). Confira as sabatinas de cada candidato a prefeito de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 20:20
Eleições 2020 - Entrevistas - Segundo turno
Entrevistas serão realizadas nesta quinta (19) e na sexta-feira (20) Crédito: Arte Geraldo Neto
No segundo turno das eleições de 2020, A Gazeta entrevista, ao vivo, os candidatos a prefeito de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. As conversas foram transmitidas nesta quinta-feira (19) e nesta sexta-feira (20).
Nos quatro municípios, a definição do chefe do Executivo municipal ficou para o dia 29 de novembro, já que no dia 15, no primeiro turno, nenhum deles recebeu mais de 50% dos votos válidos. O segundo turno é realizado apenas em cidades com mais de 200 mil eleitores.
As entrevistas com os candidatos, ao vivo e feitas pela internet, foram transmitidas pelo site de A Gazeta, pelo Facebook e pelo YouTube
Os candidatos e os entrevistadores estarão em ambientes diferentes, para evitar o contágio pelo novo coronavírus.
Cada entrevista terá duração de 25 minutos. As perguntas serão feitas por jornalistas de A Gazeta.

SERRA

O deputado federal e ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT), que obteve 100.837 votos (47,46%), concedeu entrevista na quinta às 9h30.
O vereador da Serra Fábio Duarte (Rede), que disputa a prefeitura com Vidigal e alcançou 41.194 votos (19,39%) foi entrevistado no mesmo dia, um pouco depois, às 11h30, também ao vivo.

VILA VELHA

Ainda na quinta-feira (19), à tarde, foi a vez dos candidatos que disputam a Prefeitura de Vila Velha.
O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos), que passou ao segundo turno com 73.122 votos (36%) concedeu entrevista às 16h.
O prefeito Max Filho (PSDB), que tenta a reeleição e obteve 46.523 votos (22,91%), concedeu entrevista às 18h.

VITÓRIA

O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o entrevistado desta sexta-feira (20), às 9h30. Ele obteve 53.014 votos (30,95%) no primeiro turno na disputal pela prefeitura da Capital.
O ex-prefeito João Coser (PT), que obteve 37.373 votos (21,82%) e concorre com Pazolini, concedeu entrevista às 11h30, também na sexta (20).

CARIACICA

O deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) foi entrevistado, ainda na sexta, às 16h. No primeiro turno, ele alcançou 30.934 votos (18,81%).
A ex-secretária municipal Célia Tavares (PT) concedeu entrevista às 18h, no mesmo dia. No último domingo (15), ela recebeu 23.087 votos (14,04%).

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta. Os eleitores podem conferir as informações sobre as Eleições 2020 no site de A Gazeta e nas redes sociais. Também é possível receber notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.

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