Eleições 2020: 29 prefeitos de cidades do ES são reeleitos

Eleição de 2020: em quatro municípios do ES, eleitores terão que voltar às urnas no segundo turno Crédito: Carlos Alberto Silva

29 serão comandados pelos mesmos prefeitos a partir do ano que vem. Esse foi o número de reeleitos no último domingo (15), nas Entre os 78 municípios do Espírito Santo,serão comandados pelos mesmos prefeitos a partir do ano que vem. Esse foi o número de reeleitos no último domingo (15), nas eleições de 2020

Serra, Cariacica e A lista não inclui as cidades que vão ter segundo turno  Vitória Vila Velha , embora apenas na última exista possibilidade de haver a reeleição do atual administrador municipal. Dentre os que devem continuar à frente da gestão municipal, 25 deles cumprem o mandato integralmente.

São eles:

Alfredo Chaves - Fernando Videira Lafayette, o Dr. Fernando (PSB)

Fernando Videira Lafayette, o Dr. Fernando (PSB) Alto Rio Novo - Luiz Américo Borel, o Borel (MDB)

Luiz Américo Borel, o Borel (MDB) Anchieta - Fabrício Petri (PSB)

Fabrício Petri (PSB) Apiacá - Fabrício Gomes Thebaldi, o Fabrício do Posto (PP)

Fabrício Gomes Thebaldi, o Fabrício do Posto (PP) Cachoeiro de Itapemirim - Victor Coelho (PSB)

- Victor Coelho (PSB) Conceição do Castelo - Christiano Spadetto (Cidadania)

- Christiano Spadetto (Cidadania) Divino São Lourenço - Eleardo Aparício Costa Brasil, o Eleardo Brasil (PSB)

- Eleardo Aparício Costa Brasil, o Eleardo Brasil (PSB) Domingos Martins - Wanzete Kruger (PP)

Wanzete Kruger (PP) Dores do Rio Preto - Cleudenir José de Carvalho Neto, o Ninho (Cidadania)

- Cleudenir José de Carvalho Neto, o Ninho (Cidadania) Ecoporanga - Elias DalCol (PSD)

- Elias DalCol (PSD) Guarapari - Edson Magalhães (PSDB)

- Edson Magalhães (PSDB) Ibatiba - Luciano Miranda Salgado, o Luciano Pingo (Republicanos)

Luciano Miranda Salgado, o Luciano Pingo (Republicanos) Jerônimo Monteiro - Sergio Fonseca (PSD)

- Sergio Fonseca (PSD) Laranja da Terra - Josafá Storch (MDB)

- Josafá Storch (MDB) Linhares - Guerino Zanon (MDB)

Guerino Zanon (MDB) Mantenópolis - Hermínio Hespanhol (MDB)

- Hermínio Hespanhol (MDB) Marataízes - Robertino Batista da Silva, o Tininho (PDT)

Robertino Batista da Silva, o Tininho (PDT) Marechal Floriano - Cacau Lorenzoni (PSB)

- Cacau Lorenzoni (PSB) Pancas - Sidiclei Giles de andrade, o Dr Sidiclei (PDT)

- Sidiclei Giles de andrade, o Dr Sidiclei (PDT) Pedro Canário - Bruno Araújo (Republicanos)

- Bruno Araújo (Republicanos) Pinheiros - Arnóbio Pinheiro (Cidadania)

- Arnóbio Pinheiro (Cidadania) Santa Maria de Jetibá - Hilário Roepke, o Gatinha (PSB)

- Hilário Roepke, o Gatinha (PSB) São Mateus - Daniel Santana (PSDB)

Daniel Santana (PSDB) Sooretama - Alessandro Broedel (Republicanos)

Alessandro Broedel (Republicanos) Venda Nova do Imigrante - João Paulo Schettino Mineti, o Paulinho Mineti (Cidadania)

Outros quatro assumiram a gestão em substituição ao prefeito que havia sido eleito em 2016. Isso ocorreu devido ao falecimento do titular, em decorrência de afastamentos determinados pela Justiça ou pela realização de eleição suplementar.

São eles:

Atílio Vivácqua - Josemar Machado Fernandes, o Josemar Basto (PDT)

Josemar Machado Fernandes, o Josemar Basto (PDT) Itapemirim - Thiago Peçanha (Republicanos)

- Thiago Peçanha (Republicanos) Irupi - Edmilson Meireles (MDB)

Edmilson Meireles (MDB) Presidente Kennedy - Dorlei Fontão (PSD)

DECISÕES DA JUSTIÇA

Os outros três casos envolvem afastamentos determinados pela Justiça. É o caso de Itapemirim, cidade que há alguns anos vive em meio à instabilidade política e que acaba de eleger Thiago Peçanha (Republicanos), para comandar a cidade novamente a partir de 2021.

Há ainda o caso do prefeito reeleito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão da Cruz, Dorlei Fontão (PSD). Ele era vice-prefeito e assumiu o comando da cidade em maio de 2019.

Outro exemplo vem de Irupi, que vai manter no cargo o prefeito Edmilson Meireles (MDB). Ele foi escolhido para administrar a cidade nas urnas em uma eleição suplementar, realizada em maio de 2019.

FIM DA GESTÃO

Outros 17 prefeitos de cidades do Espírito Santo não foram bem sucedidos após o resultado das urnas e, por não conseguirem se reeleger, vão encerrar seus mandatos este ano. Desses, 12 ficaram com o segundo lugar na votação de suas cidades.

São eles:

Bom Jesus do Norte - Marcos Antonio Teixeira de Souza, o Marquinho Messias (PSD)

- Marcos Antonio Teixeira de Souza, o Marquinho Messias (PSD) Castelo - Domingos Fracaroli (PSDB)

- Domingos Fracaroli (PSDB) Iúna - Welinton Virgilio Pereira, o Coronel Welinton (PV)

- Welinton Virgilio Pereira, o Coronel Welinton (PV) João Neiva - Otávio Abreu Xavier, o Dr Otávio (PP)

- Otávio Abreu Xavier, o Dr Otávio (PP) Montanha - Iracy Baltar (Republicanos)

Iracy Baltar (Republicanos) Muniz Freire - Carlos Brahim Brazzarella, o Dr Carlinhos (PROS)

- Carlos Brahim Brazzarella, o Dr Carlinhos (PROS) Rio Bananal - Felismino Ardizzon (PSB)

Felismino Ardizzon (PSB) Santa Leopoldina - Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, o Vavá Coutinho (PSB)

- Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, o Vavá Coutinho (PSB) Santa Teresa - Gilson Amaro (PP)

- Gilson Amaro (PP) São Domingos do Norte - Pedro Dalmonte, o Pedro Pão (PMN)

- Pedro Dalmonte, o Pedro Pão (PMN) Vila Pavão - Irineu Wutke (Republicanos)

- Irineu Wutke (Republicanos) Vila Valério - Robson Parteli, o Robinho Parteli (Cidadania)

E, ainda entre os 17 não reeleitos, cinco nem ao menos conseguiram ficar entre os dois mais votados de suas cidades.

São eles:

Afonso Cláudio - Edelio Guedes (MDB)

- Edelio Guedes (MDB) Aracruz - Jones Cavaglieri (Solidariedade)

Jones Cavaglieri (Solidariedade) Piúma - Marta Scherrer (Patriota)

- Marta Scherrer (Patriota) São Gabriel da Palha - Célia Ferreira (Cidadania)

Célia Ferreira (Cidadania) São José do Calçado - José Carlos de Almeida (DEM)

Houve ainda o caso de dois prefeitos que chegaram a solicitar registro de candidatura, mas o projeto não foi à frente. É o caso do prefeito de Água Doce do Norte, Jacy Donato. Ele era vice-prefeito e assumiu a gestão em julho deste ano quando o titular do mandato, Paulo Márcio Leite (PSB), morreu vítima de Covid-19. Jacy, que ficou conhecido por ter morado quase dois anos nos Estados Unidos enquanto era vice, renunciou à candidatura.