Edmilson Meireles é o novo prefeito de Irupi

Edmilson Meireles (MDB), de vermelho, foi eleito prefeito de Irupi Crédito: Marcos Oliveira/Divulgação

Edmilson Meireles (MDB) venceu a eleição suplementar para a Prefeitura de Irupi, realizada neste domingo (05). Ele foi eleito com 4.602 dos votos, o que representa 60,85% dos votos válidos.

O novo prefeito ficará à frente do Executivo municipal por 580 dias, o que corresponde a pouco mais de um ano e meio. Segundo a Justiça Eleitoral, a diplomação será no dia 27 de maio e a posse ocorrerá no dia 31 de maio.

O novo prefeito tem 54 anos e é comerciante, dono de um supermercado no município. Ele disputou o cargo de prefeito pela segunda vez, após ter sido derrotado nas eleições de 2016. Neste pleito teve o apoio do governador Renato Casagrande (PSB).

Ao todo o município tem 10.565 eleitores. Desse total, 7.917 compareceram às urnas. Votos brancos somaram 138 e 216 eleitores anularam o voto.

A votação terminou às 17 horas, porém o resultado só saiu às 18h53. Isso ocorreu porque os pendrives com os dados das 31 urnas de Irupi precisaram ser levados para o Cartório Eleitoral de Muniz Freire, onde os votos fossem computados.

NOVA ELEIÇÃO

A nova eleição foi convocada porque os eleitos em 2016 para a Prefeitura de Irupi, Carlos Henrique Emerick Stock (PSDB) e Leandro Purcino de Almeida (PRP), respectivamente prefeito e vice-prefeito, perderam os cargos pela prática de abuso de poder político e econômico.

Carlos Henrique ainda foi penalizado com inelegibilidade pelo prazo de oito anos. A acusação do Ministério Público Eleitoral (MPE) foi fundamentada na realização de um casamento comunitário pela administração municipal durante a campanha eleitoral.

Com o afastamento do prefeito e vice-prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores, Valmir de Almeida Montoni (PV), assumiu a Prefeitura de Irupi no dia 9 de março.

Por faltarem quase dois anos para uma nova eleição ordinária, foi convocada uma eleição suplementar. Valmir se mantém no cargo até que o novo prefeito assuma, o que deve ocorrer no dia 31.

RESULTADO

Edmilson Meireles (MDB): 4.602 (eleito, 60,85% dos votos válidos)

Raphael Fonseca (PSL): 2.961 (39,15% dos votos válidos)

Abstenções: 2.648 (25,06%)

Brancos: 138 (1,74%)