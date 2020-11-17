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Eleições 2020

Veja no mapa cada um dos prefeitos eleitos por região no Espírito Santo

Prefeitos de 73 cidades foram eleitos no ES no último domingo (15). Nos quatro municípios da Grande Vitória será realizado segundo turno. Já em Boa Esperança, resultado depende da Justiça Eleitoral

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 19:15
Resultado partidos por região
Dos 78 municípios, 73 já decidiram os prefeitos para os próximos quatro anos Crédito: Arte Geraldo Neto
No último domingo (15), prefeitos de 73 cidades do Espírito Santo foram eleitos. Com exceção de Boa Esperança, onde o resultado está sub judice  a Justiça Eleitoral vai decidir se os votos do candidato mais votado serão ou não computados , e das quatro principais cidades da Grande Vitória  em que ocorre segundo turno , os eleitores já sabem quem comandará as prefeituras pelos próximos quatro anos a partir de 2021. 
Nos mapas abaixo, confira quem são os prefeitos eleitos em cada uma das cidades e quais ainda estão na corrida eleitoral. 

REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SERRANA

No total, sete municípios fazem parte da Região Metropolitana. Em quatro deles  Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica  a eleição para prefeito será decidida no segundo turno, no dia 29 de novembro. Já na Região Serrana, os nomes que vão estar à frente das 14 prefeituras, a partir de 2021, já foram escolhidos.
Somando as duas regiões, o PSB, partido do governador Renato Casagrande, foi a sigla que fez o maior número de prefeitos: três, no total. Eles vão comandar Fundão, Marechal Floriano e Santa Maria de Jetibá.
O Republicanos e o PSDB também podem chegar a três candidatos eleitos, caso Lorenzo Pazolini (Republicanos) ganhe em Vitória, e Max Filho (PSDB) em Vila Velha. Os dois disputam o segundo turno, respectivamente, contra João Coser (PT) e Arnaldinho Borgo (Podemos).
Partidos por região
Resultado da eleição para prefeito nas cidades das Regiões Metropolitana e Serrana do Espírito Santo Crédito: Arte Geraldo Neto

REGIÃO NORTE

Com 16 municípios, apenas o resultado de Boa Esperança ainda é aguardado pelo eleitor da Região Norte do Estado. Pelas urnas, Romualdo Milanese (Solidariedade) foi o mais votado, mas a Justiça vai decidir se os votos serão computados, já que o candidato possui pendências eleitorais.
Nas outras 15 cidades, os responsáveis por governá-las já foram eleitos, sendo que mais da metade se concentra nas mãos de três partidos: PSB, Cidadania e PSD. Cada uma dessas legendas fez três prefeitos.
Partidos por municípios - Região Norte
O resultado da eleição para prefeito nas cidades da Região Norte do Espírito Santo Crédito: Arte Geraldo Neto

REGIÃO CENTRAL

A Região Central foi a em que o PSB se saiu pior, elegendo apenas um prefeito: Gutim, em Marilândia. Já o MDB, que, nas eleições de 2016, fez o maior número de governantes do Executivo municipal, saiu na frente.
A sigla reelegeu dois prefeitos: Borel, em Alto Rio Novo, e Guerino Zanon, em Linhares, e trouxe de volta o ex-prefeito Edimilson, em Rio Bananal.  
Fazem parte dessa região 16 municípios.
Partidos por municípios - Região
O resultado da eleição para prefeito nas cidades da Região Central do Espírito Santo Crédito: Arte Geraldo Neto

REGIÃO SUL

Na região com maior número de municípios  27 no total , PSB e Republicanos se destacaram nas prefeituras. O partido socialista fez seis prefeitos, com destaque para Victor Coelho (PSB), reeleito em Cachoeiro de Itapemirim.
Já o Republicanos manteve o controle das cidades de Itapemirim, com Thiago Peçanha, e Ibatiba, com Luciano Pingo, e fez novos prefeitos em três outros locais: Iconha, Guaçuí e Mimoso do Sul.
Partidos por municípios - Região
O resultado da eleição para prefeito nas cidades da Região Sul do Espírito Santo Crédito: Arte Geraldo Neto

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