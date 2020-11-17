É falso que urna foi perdida e que haverá recontagem de votos em Marataízes

É falso que Marataízes deve ter recontagem de votos ou que fraude nas urnas prejudicou candidato a vereador, com afirmam sites Crédito: Reprodução/Arte

É falsa a publicação que diz que a contagem de votos no bairro Boa Vista do Sul, em Marataízes , será refeita. A possibilidade foi levantada nas redes sociais e em uma rádio local pelo vereador e candidato à reeleição Carlos de Freitas Fernandes, o Carlos Dinho (PSDB), que sustentava que uma das urnas utilizadas no bairro teria sumido. Ele não foi reeleito no último domingo (15).

A informação falsa foi replicada por sites locais, que receberam mais de 400 interações no Facebook. De acordo com o conteúdo publicado, com a recontagem Carlos Dinho iria para 713 votos e estaria eleito. A informação correta, contudo, é que o número de votos dele é o informado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , 613 votos, quantidade insuficiente para que ele se mantenha na Câmara.

O conteúdo publicado na segunda-feira (16) diz que o chefe do Cartório Eleitoral de Marataízes já teria iniciado o processo de recontagem dos votos, o que também não aconteceu.

Nesta terça-feira (17), Carlos Dinho compareceu ao cartório da 43ª Zona Eleitoral, em Marataízes, e refez a contagem manual, a partir dos boletins de urna, e chegou ao mesmo número de votos apurados pela Justiça Eleitoral no domingo (15): 613 votos. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou que o candidato fez a somatória errada dos boletins anteriormente e acreditava que tinha recebido mais votos que os registrados.

Após a recontagem feita por Carlos Dinho no cartório, o Ministério Público Eleitoral, segundo a ata, solicitou o encaminhamento do candidato a vereador e seus apoiadores até a Delegacia de Polícia para apuração de eventual crime por divulgação falsa de uma suposta irregularidade nas eleições. A informação está em ata assinada pelo juiz da 43ª Zona Eleitoral, Jorge Orrevan Vaccari Filho, e pelo próprio Carlos Dinho, nesta terça.

A Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito policial para apurar a origem das informações inverídicas relacionadas às últimas eleições que circulam nas redes sociais.

A reportagem tenta contato com o candidato Carlos Dinho. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

POR QUE CHECAMOS

O conteúdo falso foi publicado por dois sites que cobrem a região: o Saibanoticias.com.br e o Portal Maratimba, cujos links foram compartilhados em perfis do Facebook, e já contam com mais de 400 interações (comentários, reações e compartilhamentos), e em grupos do WhatsApp. Um vídeo no YouTube em que apoiadores de Carlos Dinho comemoram a falsa "recontagem" está com mais de 800 visualizações e também tem circulado nesses grupos. O vídeo, em seu título, afirma que haverá recontagem, o que não é verdade, como informou o TRE-ES.

Passando a Limpo monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos enganosos relacionados às eleições no Espírito Santo, com destaque para as disputas nas maiores cidades do Estado, como Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.