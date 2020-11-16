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Eleições 2020

Cobertura de A Gazeta atinge 1 milhão de usuários em um dia

Domingo de votação também elevou audiência da TV Gazeta; programa especial alcançou cerca de 600 mil capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 20:26

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 20:26

Cobertura especial de eleições, incluindo apuração em tempo real, alcançou mais de 2,2 milhões de pageviews em A Gazeta
Cobertura especial de eleições, incluindo apuração em tempo real, alcançou mais de 2,2 milhões de pageviews em A Gazeta Crédito: Caroline Mauri
A cobertura do 1º turno das Eleições 2020 mostrou a força e o alcance que Rede Gazeta tem na internet. Com a cobertura completa da votação em todo o Espírito Santo, o site A Gazeta alcançou a marca de 1 milhão de usuários únicos em um único dia. Vale lembrar que a Redação esteve em plena atividade das 6h de domingo (15) às 2h da manhã de segunda-feira (16).
"Fizemos um trabalho maravilhoso de jornalismo integrado com a TV Gazeta, e a audiência reconheceu isso. A live 'Papo de Colunista', com nossos analistas, ficou no ar por 6 horas. Os âncoras da CBN também ficaram no ar por 6 horas ininterruptas para levar atualização para os ouvintes", destacou a editora-chefe, Elaine Silva.
Além da apuração em tempo real, a partir das 17h, o site também trouxe conteúdo durante todo o domingo, acompanhando a movimentação dos eleitores, votos dos candidatos e outras ocorrências por todo o Estado. Ao todo, as notícias do dia alcançaram também maior audiência em pageviews desde o lançamento do novo site, em novembro do ano passado, com mais 2,2 milhões de visualizações.

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A TV Gazeta também contou com uma grande produção local, com 15 flashes, sete entradas ao vivo e cinco programas, que somaram cerca de 70 minutos ao vivo e mais de 20 VTs ou notas cobertas para os telejornais desta segunda. "As nossas regionais de Cachoeiro e Linhares/Colatina também ocuparam os mesmos espaços acima - com exceção do programa especial - e merecem nosso reconhecimento pelo esforço em dar destaque ao regionalismo", pontuou o editor-chefe de Telejornalismo, Bruno Dalvi.
O resultado do programa especial, exibido depois do Fantástico em todo o Espírito Santo, mostrou que os capixabas continuavam interessados em conhecer os novos eleitos. "Alcançamos com esse produto uma média de 12,9 pontos de audiência e 42,5 de share, no ranking do domingo foi o 6º programa com mais audiência do dia  para um produto que foi ao ar após a meia-noite isso é incrível. No valor projetado para o Estado, cerca de 600 mil capixabas assistiram ao programa", completou o gerente de Programação da TV Gazeta, Kassius Sipolati.

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