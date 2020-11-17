Maioria dos deputados do ES perde eleição para prefeito e continua na Assembleia

Quem acompanha as sessões da Assembleia Legislativa pode perceber que, por mais que em alguns momentos os deputados discordem e se ataquem, no geral o clima é amistoso. Mesmo em momentos de tensão, os parlamentares se dirigem uns aos outros como "vossa excelência" e é comum ver piadas e brincadeiras que rendem risadas de todos, independentemente do espectro político.