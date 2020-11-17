O "Coronel" disparou: Enivaldo dos Anjos consegue proeza eleitoral

Enivaldo dos Anjos em sessão na Assembleia nesta segunda-feira (02) Crédito: Tati Beling/Assembleia

Na Assembleia Legislativa, de onde está se despedindo, ele é carinhosamente chamado pelos colegas de Coronel, ou "Coroné" Enivaldo, numa mistura de respeito com reverência e gozação. O apelido tem duas explicações. Além do seu estilo altamente combativo, sempre “disparando” da tribuna contra adversários políticos, Enivaldo dos Anjos (PSD), 70 anos, vem de Barra de São Francisco, onde de fato pode ser considerado um “coronel político”.

E agora é para lá que Enivaldo voltará, para comandar a prefeitura da cidade de 45 mil habitantes no Noroeste do Espírito Santo, após ter sido eleito no domingo (15) com uma votação que o consagra como uma das grandes sensações desse pleito municipal no Espírito Santo.

Com 69,07% dos votos válidos na pequena Barra de São Francisco, Enivaldo foi o 4º no ranking dos prefeitos eleitos com maior votação proporcional em todo o Estado. Nesse aspecto, o prefeito Bruno Araújo (Republicanos), reeleito em Pedro Canário, a poucos quilômetros de distância, foi o campeão absoluto, com incríveis 81,01%.

Mas o que nos leva a sublinhar a proeza eleitoral de Enivaldo não é só sua excelente votação em seu reduto e berço político. O “Coroné” também é uma das grandes sensações desse pleito porque, com esse retorno triunfal ao cargo de prefeito de sua terra, ele volta, quase 30 anos depois, para o cargo onde tudo começou, isto é, onde ele iniciou sua circular trajetória política.

Esse será o segundo mandato do ainda deputado como prefeito de Barra de São Francisco. O primeiro foi de 1989 a 1992. Com esse incrível hiato de 28 anos entre o 1º e o 2º mandato à frente da mesma prefeitura, Enivaldo possivelmente estabelece um novo recorde entre os prefeitos eleitos ou em atividade no Espírito Santo. É sem dúvida um feito raríssimo, se não inédito no Estado desde o início da Nova República.

Além disso, é preciso ressaltar a “circularidade” da biografia política de Enivaldo. A ordem das etapas é a seguinte: começou na Prefeitura de Barra de São Francisco, de lá passou para a Assembleia, de lá para o Tribunal de Contas do Estado, de lá de volta para a Assembleia e de lá, agora, de volta para a Prefeitura de Barra de São Francisco: A/B/C/B/A.

É um caso para os historiadores se debruçarem.

DURÃO VOLTA PARA A ASSEMBLEIA

Vários deputados estaduais disputaram a eleição municipal, mas, até o momento, o único que teve sucesso nas urnas foi justamente Enivaldo. Seu suplente, que assumirá o mandato na Assembleia a partir de janeiro, é o ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT), de Linhares.

Em disputas no 2º turno, seguem vivos Euclério Sampaio (DEM) em Cariacica e Lorenzo Pazolini (Repulicanos), que por sinal já brigou muito com Enivaldo, em Vitória. Ambos lideraram o 1º turno nas respectivas cidades.

OS CAMPEÕES PROPORCIONAIS

Conhecido como Bruno Cinco Estrelas, o prefeito Bruno Araújo, de Pedro Canário, realmente recebeu “cinco estrelas” na classificação do eleitorado local, que renovou seu mandato com pouco mais de 80%, ou seja, 4 em cada 5 votos válidos. Alessandro Brodel (Republicanos) teve 75,17% em Sooretama. E Cuíca (PSB) teve 69,71% em São José do Calçado.

A CASA BRANCA É AQUI

Não, não foi uma eleição extemporânea nem deslocada no espaço, mas Bruno Cinco Estrelas, do Republicanos, derrotou Domiguinho Sopelete, do Democratas. Os dois eram os únicos no páreo. Ah, a eleição em Pedro Canário já acabou, obrigado.

A “MUDANÇA” MUDOU DE MÃOS

A respeito do já citado Pazolini e do já mencionado Republicanos (o partido do candidato), alguém mais aí reparou que, agora, é Pazolini quem está falando em “mudança” (precisamente, “esperança da mudança”) , incorporando e adaptando o grande mote da campanha que levou seu adversário Luciano Rezende (Cidadania) à Prefeitura de Vitória em 2012?

MARCOS GUERRA ELEITO DUAS VEZES!

Nesse pleito municipal, o eleitorado capixaba resolveu consagrar Marcos Guerra. E duas vezes! O prefeito eleito de Jaguaré, Marcos Guerra (Cidadania), é homônimo do eleito em São Roque do Canaã, o Marcos Guerra do PSDB.

Ah, nenhum dos dois “Márcoses” tem nada a ver com o ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o empresário Marcos Guerra. Este preside o Republicanos em Colatina e chegou a lançar candidatura a vice-prefeito da cidade, mas logo a retirou.

PODEMOS NO DIMINUTIVO