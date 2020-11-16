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Eleições 2020

Mapa: 18 capitais brasileiras terão definição de prefeito no 2° turno

A decisão está marcada para o próximo dia 29 de novembro. Veja  no mapa quem são os prefeitos eleitos e quais são os nomes em disputa no segundo turno nas capitai do país

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 17:46
Eleição 2020 - Resultado
Eleição 2020 - Resultado Crédito: Arte Geraldo Neto
Assim como em Vitória, em outras 17 capitais do Brasil a eleição para prefeito será definida no segundo turno. A decisão está marcada para o próximo dia  29 de novembro.  Na capital capixaba a disputa será entre Lorenzo Pazolini (Republicanos)  e João Coser (PT). 
Ao todo, 25 das 26 capitais brasileiras tiveram eleições municipais. A capital federal, Brasília, não tem prefeito. Já em Macapá o pleito foi suspenso devido ao apagão no Amapá e ainda não tem data definida para ocorrer.

Veja Também

Veja no mapa como ficaram as eleições para prefeito em todo o ES

PREFEITOS ELEITOS

Apenas sete capitais brasileiras tiveram prefeitos eleitos neste domingo (15): Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Natal (RN), Palmas (TO) e Salvador (BA).
Confira no mapa quem são os prefeitos eleitos e quais são os nomes em disputa no segundo turno nas capitai do país. 

SEGUNDO TURNO

Com vaga no 2º turno em Vitória, Pazolini desce o tom e fala em diálogo

Derrotado em primeiro turno, Neucimar ainda não decidiu quem apoiará

Derrotado nas urnas, Gandini deseja "boa sorte aos que chegaram ao 2º turno"

Mais votado em Vila Velha, Arnaldinho Borgo sobe o tom nas críticas no 2º turno

Célia Tavares já pensa em alianças para o segundo turno em Cariacica

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