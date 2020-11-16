Mapa: 18 capitais brasileiras terão definição de prefeito no 2° turno

Assim como em Vitória, em outras 17 capitais do Brasil a eleição para prefeito será definida no segundo turno. A decisão está marcada para o próximo dia 29 de novembro. Na capital capixaba a disputa será entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT).
Ao todo, 25 das 26 capitais brasileiras tiveram eleições municipais. A capital federal, Brasília, não tem prefeito. Já em Macapá o pleito foi suspenso devido ao apagão no Amapá e ainda não tem data definida para ocorrer.
PREFEITOS ELEITOS
Apenas sete capitais brasileiras tiveram prefeitos eleitos neste domingo (15): Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Natal (RN), Palmas (TO) e Salvador (BA).
Confira no mapa quem são os prefeitos eleitos e quais são os nomes em disputa no segundo turno nas capitai do país.