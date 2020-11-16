Célia Tavares já pensa em alianças para o segundo turno em Cariacica

Célia Tavares (PT) comemorou os votos que a levarão para o segundo turno com seus apoiadores em seu comitê Crédito: Isabella Arruda

No comitê, reunida com o eleitorado, ela falou do desenrolar da campanha. "Eu quero agradecer ao povo de Cariacica. Nós fizemos uma campanha vibrante e alegre, uma campanha propositiva, com propostas concretas. O povo está sedento por mudança e eu estou preparada para dar isso vencendo o segundo turno", afirmou.

Em termos de estratégia, Célia pretende manter o diálogo com as lideranças e com o povo. "Amanhã reuniremos nossa coordenação e vamos conversar. Sou uma pessoa do diálogo e farei este movimento. Existem diferenças com a concorrência, mas não temos problemas, queremos união", declarou.

Confiante para a segunda etapa da eleição, que será realizada no dia 29 de novembro, a candidata, que tem como padrinho político o deputado federal Helder Salomão (PT), ressalta a importância da parceria. O apoio do Helder foi fundamental, ele é uma grande liderança de Cariacica, governou nosso município, é um deputado federal muito importante, não só para o município, mas para todo o Estado. Nós mostramos o que fizemos enquanto governo, ele enquanto prefeito e eu como secretária de educação. Cariacica conhece o que foi o governo dele, comparou, viu que tivemos retrocessos em seguida e quer de volta o 13 governando Cariacica, frisou.