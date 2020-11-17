O peso da elevada abstenção na disputa a prefeito de Vitória

Eleição 2020 - Delegado Pazolini e João Coser Crédito: Facebook dos candidatos/Arte Geraldo Neto

baixíssima representatividade. Considerando não os votos válidos, mas o total de votos possíveis, o primeiro colocado, 20% do eleitorado total da cidade (arredondando, teve um de cada cinco votos possíveis). O segundo colocado, 15% dos votos possíveis. Uma conta simples feita pela coluna dá a exata dimensão do peso que a alta abstenção, somada ao percentual de votos brancos e nulos, teve no 1º turno da eleição a prefeito de Vitória, gerando uma situação de. Considerando não os votos válidos, mas o total de, o primeiro colocado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi votado por pouco mais dedo eleitorado total da cidade (arredondando, teve um de cada cinco votos possíveis). O segundo colocado, João Coser (PT), nem isso: recebeu menos de

Acompanhe o raciocínio:

Havia 251.464 eleitores aptos a votar. Destes, só compareceram às urnas 187.470 (74,55% dos votantes). Desse subtotal, 16.162 votaram em branco ou anularam o voto. Ou seja, só 171.308 eleitores registraram votos válidos no último domingo (15). Isso significa que, do total de eleitores aptos a votar em Vitória, só 68,12% deram votos que realmente foram contabilizados.

Dos 251.464 que poderiam ter votado em um candidato, 80.156 não votaram em ninguém. É muito mais do que a votação alcançada pelo 1º colocado.

80.156 É o número de eleitores aptos a votar, mas que não votaram em nenhum candidato no 1º turno, o que corresponde a 31,88% do eleitorado da cidade

No 1º turno, Pazolini obteve 53.014 votos. Considerando os votos válidos, isso equivale a 30,95%. Mas, considerando o tamanho do eleitorado da cidade (ou seja, os mais de 250 mil eleitores habilitados a votar), esse número corresponde a 21,08% dos votos possíveis.

O 2º colocado, João Coser, obteve 37.373 votos, o que representa 21,82% dos válidos. Mas, considerando o total de eleitores que poderiam ter votado em Vitória, isso corresponde a somente 14,86% dos votos possíveis.

É muito pouco, nos dois casos. Mas esses números nos conduzem a outra conclusão ainda mais importante, do ponto de vista político e eleitoral: há um mar de votos ainda a serem disputados no 2º turno por Pazolini e Coser: não só aqueles que foram direcionados, no 1º turno, para os demais candidatos, mas, acima de tudo, os dos eleitores que votaram em branco, nulo ou que nem sequer compareceram para votar, por qualquer que tenha sido o motivo, no último domingo.