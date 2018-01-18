Morre o prefeito de Atílio Vivácqua, Almir Lima Barros

Crédito: Arquivo Pessoal

O prefeito de Atílio Vivácqua, Almir Lima Barros (PSB), morreu no início da noite desta quarta-feira (17), aos 52 anos. Ele lutava contra um câncer e estava afastado da função desde o dia 4 de setembro de 2017. O vice-prefeito, Josemar Machado (PDT), vai decretar luto oficial de três dias. O velório será na praça central da cidade.

O coordenador-geral da Fundação João Mangabeira no Estado, entidade de formação política do PSB, Odmar Péricles Nascimento, afirmou que o clima é de consternação.

"Ele tem extensa folha de serviços prestados ao município, seja como produtor ou como homem público, e também ao Estado. Trazia com ele alguns dos princípios e filosofias com as quais fazemos política. Na campanha, ele se submeteu a cirurgias. Era um câncer", destacou.

Josemar Machado também lamentou a morte de Almir. Disse que ambos tinham excelente relação. "Era um rapaz tranquilo. Muito equilibrado, fácil de dialogar. Era uma pessoa muito tranquila. O nosso relacionamento era o melhor possível", afirmou.

Almir Barros estava hospitalizado e o quadro de saúde dele se agravou. Produtor rural, era casado com a jornalista e professora Rosângela Venturi Barros e não tinha filhos. Era o primeiro mandato dele de prefeito. Antes, ele havia sido vice-prefeito e também atuado como secretário municipal.

O governador em exercício César Colnago (PSDB) divulgou nota de pesar pela morte de Almir Barros.