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Morre o prefeito de Atílio Vivácqua, Almir Lima Barros

Político do PSB tinha 52 anos e estava no primeiro mandato de prefeito da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 00:44

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 00:44

Crédito: Arquivo Pessoal
O prefeito de Atílio Vivácqua, Almir Lima Barros (PSB), morreu no início da noite desta quarta-feira (17), aos 52 anos. Ele lutava contra um câncer e estava afastado da função desde o dia 4 de setembro de 2017. O vice-prefeito, Josemar Machado (PDT), vai decretar luto oficial de três dias. O velório será na praça central da cidade.
O coordenador-geral da Fundação João Mangabeira no Estado, entidade de formação política do PSB, Odmar Péricles Nascimento, afirmou que o clima é de consternação.
"Ele tem extensa folha de serviços prestados ao município, seja como produtor ou como homem público, e também ao Estado. Trazia com ele alguns dos princípios e filosofias com as quais fazemos política. Na campanha, ele se submeteu a cirurgias. Era um câncer", destacou.
Josemar Machado também lamentou a morte de Almir. Disse que ambos tinham excelente relação. "Era um rapaz tranquilo. Muito equilibrado, fácil de dialogar. Era uma pessoa muito tranquila. O nosso relacionamento era o melhor possível", afirmou.
Almir Barros estava hospitalizado e o quadro de saúde dele se agravou. Produtor rural, era casado com a jornalista e professora Rosângela Venturi Barros e não tinha filhos. Era o primeiro mandato dele de prefeito. Antes, ele havia sido vice-prefeito e também atuado como secretário municipal.
O governador em exercício César Colnago (PSDB) divulgou nota de pesar pela morte de Almir Barros.
"Hoje o município de Atílio Vivacqua chora a perda de um líder querido. Almir de Barros dedicou mais de 20 anos à vida pública, sempre comprometido com a inclusão e o bem estar de todos. Manifesto meus profundos sentimentos aos familiares e amigos que hoje perderam um exemplo de amor, amizade, profissionalismo, ética, humanidade e zelo com a coisa pública", diz a nota.

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