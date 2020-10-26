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Leonel Ximenes

Prefeito capixaba que morava nos EUA desiste de ser candidato

Jacy Donato (PV), que havia sido barrado pela Justiça Eleitoral, vai agora apoiar outro candidato em Água Doce do Norte

Públicado em 

26 out 2020 às 11:07
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Jacy Donato voltou ao município no dia 14 de julho e, desde então, exerce o cargo de prefeito de Água Doce do Norte
Jacy Donato voltou ao município no dia 14 de julho e, desde então, exerce o cargo de prefeito de Água Doce do Norte Crédito: TV Gazeta
Jacy Donato (PV), o vice que virou prefeito depois de morar quase dois anos nos Estados Unidos, está livre para retomar o seu “sonho americano”. É que, depois de ter sua candidatura barrada pela Justiça Eleitoral, ele desistiu de concorrer à reeleição em Água Doce do Norte, município no Noroeste do ES.
Bem que o prefeito tentou se candidatar mais uma vez, mas ele acabou recuando após o Ministério Público Eleitoral recomendar novamente a impugnação de sua candidatura.
Jacy, que assumiu a prefeitura no lugar do prefeito Paulo Márcio (DEM), que morreu em julho de Covid-19, vai agora apoiar a candidatura do empresário Vaílton Alves (PSB). A mudança está sendo providenciada na Justiça Eleitoral.

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Outros três candidatos concorrem à Prefeitura de Água Doce do Norte: o ex-prefeito Abraão Lincoln Elizeu (PSD), Douglas Gasparetto, o Douglas Gaúcho (Podemos) e Wanderson Transportes (PSDB).
No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda consta que a candidatura de Jacy Donato foi “indeferida com recurso”. A Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura dele por considerar que o atual prefeito, por morar nos EUA, não tinha domicílio eleitoral em Água Doce do Norte. A ação foi movida pelo PSD.

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Com a doença e internação de Paulo Márcio em um hospital de Colatina,  Água Doce do Norte chegou a ficar alguns dias sem comando, conforme a coluna mostrou. Após a morte do titular, Jacy voltou às pressas, com a benevolência do presidente da Câmara, seu aliado, e tentou registrar candidatura à reeleição.
O PSD municipal entrou com uma ação de impugnação e a Justiça Eleitoral negou o registro da candidatura de Jacy, que está sendo também processado, a pedido do Ministério Público, por improbidade administrativa, em função de ter recebido salários de R$ 5.750 sem o efetivo exercício da função.

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O prefeito recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), mas, mediante a manifestação do Ministério Público insistindo na tese da inelegibilidade de Jacy, pelo fato de não possuir efetivo domicílio eleitoral em Água Doce do Norte em tempo hábil para concorrer, agora Donato desistiu de concorrer. Seu substituto na cabeça de chapa, conforme anunciado nas redes sociais pelo grupo político do ex-prefeito Paulo Márcio, será Emerson Guerson Salazar (PSB), o Merson, que já compunha a chapa como vice-prefeito.
Assim, depois de seis meses de férias remuneradas no Brasil por conta do erário municipal, descansando da dura vida de migrante como trabalhador em obras nos Estados Unidos, Jacy Donato poderá, a partir de janeiro, retomar seu projeto. A propósito, Água Doce do Norte, que pagou mais de R$ 100 mil ao vice-prefeito migrante, faz parte da porção Índia da Belíndia imaginária capixaba. O município tem um dos IDHs mais baixos do Estado.

CORREÇÃO

A coluna havia informado, na manhã desta segunda-feira (26), que Jacy Donato iria apoiar o seu vice, Merson, mas as negociações políticas evoluíram nesta tarde e seu candidato agora é o empresário Vaílton Alves (PSB). Merson permanece como candidato a vice nessa chapa.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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