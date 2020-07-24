Após morte de prefeito, vice que morava nos EUA comanda cidade do ES

Eleito vice-prefeito de Água Doce do Norte, Jacy Rodrigues da Costa (PV) assumiu a prefeitura após a morte do prefeito Crédito: Reprodução/WhatsApp

Nesta quinta-feira (23), o Ministério Público Estadual (MPES) notificou Jacy Donato para apresentar informações sobre as viagens realizadas para os Estados Unidos que serão juntadas ao inquérito civil instaurado. Ele tem até o dia 30 de julho para encaminhar uma resposta ao órgão. O MPES apura a possibilidade de cometimento de atividade ilícita por parte de Jacy, que durante o período em que esteve morando fora do país continuou recebendo pagamento do salário como vice-prefeito.

Para além das polêmicas que cercam o caso, o prefeito em exercício enfrentará uma situação complicada no município. Água Doce é uma cidade pequena, que tem pouco mais de 11 mil habitantes. Segundo dados do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) , o município deve sofrer grandes impactos econômicos por causa da pandemia do novo coronavírus . A previsão de queda de receita, no pior cenário, é de 6,6% em relação a 2019. Já no melhor dos cenários, é de 2,4%. No ano passado, o caixa do município foi de R$ 37.594.723, 46.

Além disso, o Executivo municipal, que na série histórica teve dificuldade em se manter dentro dos limites de gastos com pessoal permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), deverá ultrapassar o limite máximo de 54% da receita corrente líquida com a folha em 2020. A expectativa em todos os cenários projetados pelo Tribunal de Contas é acima desse percentual. No cenário otimista de receita, fica em 60,72%; no moderado, 61,47%; e no pessimista, 62,03%.

Por mais que o novo prefeito fique no comando da cidade por um curto período de tempo  já que as eleições municipais serão em novembro e vereadores garantem que Jacy não tem intenção de disputar o pleito  as projeções econômicas para o município exigirão muita habilidade e conhecimento para equilibrar as contas. Segundo funcionários da prefeitura, Jacy tem mantido contato frequente com os secretários para se manter a par da situação local.

Edilamar era o braço direito de Paulo Márcio. Ela faz parte da equipe de gestão do município desde o primeiro mandato do antigo prefeito e já esteve à frente das ações da prefeitura outras vezes, em ausências pontuais do chefe do Executivo. Procurada pela reportagem, ela não quis falar sobre a situação da prefeitura. Disse, apenas, que sempre foi uma figura da confiança do prefeito, que ela tinha como um filho e sempre fez o melhor para o município.

"Ele amava Água Doce, fazia o que podia pela população. Chegava a ficar o dia todo no gabinete só para atender as pessoas. Eu perdi não só o prefeito, mas um filho", lamentou.