Carreata pela cidade marca adeus a prefeito morto por Covid-19 no ES

Your browser does not support the video tag.

Amigos e familiares realizaram um cortejo de carros, que acompanharam o corpo do prefeito do distrito de Governador Lacerda de Aguiar, a primeira vila do município após a divisa com Barra de São Francisco, até Santo Agostinho, onde Paulo Márcio viveu até iniciar sua carreira política, em 2008.

"O clima na cidade é de muita tristeza. Nas redes sociais, você olha os perfis das pessoas e são só imagens de luto. É uma cidade pequena, então todo mundo se conhece. Estão todos abalados", conta a engenheira civil e amiga de Paulo Márcio, Danielle Luiza Brum. Atualmente, ela também ocupa o cargo de secretária de Interior, Comércio e Turismo na prefeitura.

Ao passar pelo centro da cidade, muitas pessoas foram até as janelas e aplaudiram o prefeito. Cerca de 100 carros participaram do cortejo, que foi acompanhado também por um caminhão do Corpo de Bombeiros e viaturas da Polícia Militar.

O adeus ao prefeito de Água Doce do Norte

Vídeos gravados por moradores mostram o silêncio durante a passagem do cortejo, enquanto o sino da Igreja Matriz de Água Doce do Norte era tocado, ao fundo. Muitos comerciantes preferiram não abrir as portas nesta manhã.

Os carros seguiram até as proximidades do cemitério de Santo Agostinho. De lá, apenas familiares mais próximos foram até o local onde ele foi enterrado. Um pastor evangélico fez uma oração e a homenagem se encerrou após uma salva de palmas. Após o enterro, amigos e familiares se concentraram na casa da primeira-dama, Maria Eugênia Bretas.

Paulo Márcio morreu aos 50 anos. Ele deixa também duas filhas, de 18 e 23 anos. Ele era prefeito de Água Doce do Norte desde 2014, quando venceu uma eleição suplementar, após o então titular, Adilson Cunha (MDB), ter sido cassado pela Justiça Eleitoral por compra de votos. Em 2016, foi reeleito com 60,72% dos votos válidos (5.071 votos). Ele também foi vereador da cidade, em 2008, e tentou se eleger prefeito em 2012, mas ficou em segundo lugar.

VICE MORAVA NOS EUA

A internação de Paulo Márcio ganhou ainda mais repercussão pelo fato de o vice-prefeito, Jacy Donato (PV), estar morando desde 2018 nos Estados Unidos. Com isso, durante uma semana, a cidade ficou sem comando, sendo administrada pelos secretários. O vice-prefeito só retornou à cidade no dia 14 de julho, após ser pressionado pela Câmara Municipal