'Apanho da direita e da esquerda', diz Rigoni, após presidir votação do Fundeb

A maioria das pessoas que criticaram demonstraram medo da proposta ser uma censura, e é um medo que eu também tenho, e de que tivesse alguém que defina o que é desinformação e o que não é. Isso não está no texto. Ninguém vai ficar monitorando o que as pessoas postam, se é verdade ou não é. Não vamos lidar com o conteúdo. O que precisamos avaliar é o comportamento, não o conteúdo. Nós vamos tentar identificar se existem organizações criminosas por trás de um ataque. O problema não é um post com informação falsa feita por uma pessoa comum. O que gera distorção são os posts feitos em laboratório, com pessoas bem pagas que ficam ali desenhando desinformação ou ataque a outras instituições de maneira profissional. Não é orgânico. A evolução que queremos é a identificação dos robôs e dessas organizações, além de algumas sugestões para melhorar a questão penal, de modo que possamos enquadrar quem produz esse conteúdo malicioso.