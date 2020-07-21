Bancada capixaba é a favor de Fundeb permanente e mais participação da União

Helder Salomão (PT)

O deputado é a favor do texto proposto pela deputada Dorinha. Em nota, ele afirmou que vai votar pela manutenção do fundo e o aumento da participação da União. "Estou de acordo com a necessidade de aumentar a participação da União no fundo, que hoje é de apenas 10% e vejo como pertinente a sugestão de escalonamento do aumento desta participação. Outro ponto essencial é tornar o Fundeb permanente ao invés de renovável".

O parlamentar também vai votar pela aprovação da PEC. "Quero deixar claro que sou a favor do texto da deputada Professora Dorinha, que é resultado de um debate que vem sendo feito há muitos anos, por especialistas da área. Serei contra qualquer tentativa de alteração a toque de caixa. Não podemos brincar com a nossa Educação e o Fundeb é uma das mais importantes bases de investimento no futuro do Brasil", declarou.

O deputado considera urgente votar a PEC devido ao prazo de extinção do Fundeb, em dezembro. Da Vitória é a favor de tornar o fundo permanente e ampliá-lo. "Mais de 40 milhões de matrículas da educação básica são financiadas pelo fundo. Torná-lo permanente dará condições dos municípios e Estados planejarem melhor a desenvolvimento da educação básica. Ele precisa ser ampliado. O texto final está em fase de discussão", afirmou.

Um dos deputados que atuou na elaboração de emendas à proposta, Rigoni vai votar a favor da manutenção e da ampliação do Fundeb. Entre suas propostas estão ampliar a transparência sobre os gastos com educação e os resultados obtidos e permitir que os municípios que apresentarem melhoria de desempenho possam ganhar mais recursos .

O pedetista também é a favor da PEC como está elaborada pela Câmara. As emendas propostas por ele instituem contribuição da União para os entes federados que alcançarem evolução significativa em processos e resultados educacionais e um percentual mínimo de 15% de participação da União, mais que os 12,5% fechados na proposta atual. Um dos dois parlamentares que respondeu a respeito do uso da verba no Renda Brasil, Vidigal afirmou que "seria melhor a utilização de recursos do desenvolvimento social para atender as famílias, não da educação".

A deputada também vai votar a favor da proposta na Câmara. "O meu foco é promover o setor de educação que vive momentos difíceis. O Fundeb proporciona condições de os Estados planejarem melhor o desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais do setor."

A demista vai votar a favor da PEC. "Estou de acordo com o que está em discussão no Congresso, e com o aumento escalonado da participação da União em 20%. Votarei de acordo com o parecer da relatora, Professora Dorinha", disse, em nota. A parlamentar também respondeu sobre a utilização dos recursos no programa Renda Brasil. Ela afirmou que é a favor do programa, mas entende que "existem recursos na área social para o atendimento à demanda desta pauta".

Aliada do governo federal, a parlamentar não quis afirmar como votará, limitou-se a dizer que é a favor do Fundeb, mas que aguarda a negociação entre Câmara e governo federal. "Sou a favor do Fundeb e a educação de qualidade para todos os brasileiros. Como a matéria ainda em negociação com o governo federal, vou aguardar as emendas que serão apresentadas para chegarmos a um denominador comum."

Vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado federal foi procurado pela reportagem, mas não se posicionou sobre o tema.