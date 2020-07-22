Prefeito de cidade do ES e pré-candidatos aparecem sem máscara em reunião

Prefeito em exercício Thiago Peçanha e pré-candidatos do Republicanos aparecem sem máscara em reunião partidária Crédito: Reprodução/Facebook

Momentos de pré-campanha eleitoral, tradicionalmente, são marcados por encontros entre líderes partidários, pré-candidatos e apoiadores. Em plena pandemia do novo coronavírus , no entanto, essas práticas têm passado por adaptação, já que a recomendação ainda é que para que todos permaneçam respeitando o distanciamento social ou, pelo menos, façam o uso de máscara.

Thiago Peçanha (Republicanos), não tomou nenhuma das precauções recomendadas pelas autoridades de saúde. Em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, no entanto, não foi bem assim. Em uma reunião realizada na última segunda-feira (20) entre pré-candidatos e apoiadores do partido Republicanos, um grande grupo de pessoas, incluindo o prefeito,(Republicanos), não tomou nenhuma das precauções recomendadas pelas autoridades de saúde.

Fotos da reunião registraram pelo menos 26 pessoas aglomeradas, quase nenhuma delas com máscara, em um espaço fechado, e sem nenhum tipo distanciamento. Os participantes da reunião se agruparam para participar da foto. As imagens foram publicadas nas redes sociais do prefeito e do pré-candidato a vereador Vandilson Moura, conhecido como "Brother". Peçanha é pré-candidato à reeleição no município.

Além de desrespeitar as normas defendidas pelas autoridades de saúde, a postura é contrária inclusive às recomendações feitas pela própria prefeitura, que mantém campanhas de conscientização para a população se prevenir contra a Covid-19.

Nas fotos postadas, há a presença de Peçanha, que é médico, do presidente do Republicanos em Itapemirim, pastor Luciano Passon, do pré-candidato a vice-prefeito de Peçanha, Niltinho Soares Santos, do pré-candidato a vereador Vandilson Moura e de outros pré-candidatos, todos aglomerados e sem proteção.

Postagem com reunião entre pré-candidatos do Republicanos foi apagada horas depois Crédito: Reprodução/Facebook

Fontes do município confirmaram que se tratava de uma reunião partidária, para articulação política entre pré-candidatos e apoiadores. Após o contato da reportagem, o pré-candidato a vereador Vandilson apagou a publicação.

Entre os comentários na postagem deletada, o presidente Pastor Luciano publicou que está agendando "reuniões com os pré-candidatos", e que este encontro foi feito em sua casa.

APÓS REPORTAGEM ENTRAR EM CONTATO, FOTO É APAGADA

Apesar de contar com a presença de todos os pré-candidatos e, na legenda, Vandilson se referir ao encontro como "nossa primeira reunião", Luciano negou para a reportagem que se tratava de um encontro do partido, e afirmou "que não foi nada planejado".

Ao ser questionado sobre o uso de máscaras, o pastor afirmou que não poderia continuar na ligação por estar "em uma reunião". Niltinho e Vandilson também desligaram o telefone após serem questionados sobre o encontro e o uso da proteção.

PREFEITO JÁ HAVIA PUBLICADO FOTO SEM MÁSCARA

O registro da reunião do Republicanos não foi o único em que o prefeito Thiago Peçanha aparece sem máscara, e em desconformidade com as recomendações para o período de pandemia. No último dia 15, ele fez uma publicação sobre o anúncio de sua aliança com o prefeito afastado Luciano Paiva para o próximo pleito. Nela, há fotos dos dois em um grupo com outras três pessoas, e nenhum deles usando a proteção. Assim como Peçanha, Paiva é médico.

Publicações do prefeito Thiago Peçanha mostram aglomeração sem máscara Crédito: Reprodução/Facebook

O OUTRO LADO

A reportagem tentou contato com Peçanha e Luciano Paiva, mas até a publicação desta reportagem não teve retorno. A prefeitura tem feito divulgação de imagens que pedem para que os moradores respeitem o isolamento social, fiquem em casa e usem máscara, o que levou alguns moradores a entrar em contato com A Gazeta questionando a postura do prefeito.

Itapemirim acumula, de acordo com o Painel Covid-19, 664 casos confirmados de Covid-19 e 33 óbitos causados pela doença.