Prefeito de cidade do ES e pré-candidatos aparecem sem máscara em reunião

Momentos de pré-campanha eleitoral, tradicionalmente, são marcados por encontros entre líderes partidários, pré-candidatos e apoiadores. Em plena pandemia do novo coronavírus, no entanto, essas práticas têm passado por adaptação, já que a recomendação ainda é que para que todos permaneçam respeitando o distanciamento social ou, pelo menos, façam o uso de máscara.
Em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no entanto, não foi bem assim. Em uma reunião realizada na última segunda-feira (20) entre pré-candidatos e apoiadores do partido Republicanos, um grande grupo de pessoas, incluindo o prefeito, Thiago Peçanha (Republicanos), não tomou nenhuma das precauções recomendadas pelas autoridades de saúde.
Fotos da reunião registraram pelo menos 26 pessoas aglomeradas, quase nenhuma delas com máscara, em um espaço fechado, e sem nenhum tipo distanciamento. Os participantes da reunião se agruparam para participar da foto. As imagens foram publicadas nas redes sociais do prefeito e do pré-candidato a vereador Vandilson Moura, conhecido como "Brother". Peçanha é pré-candidato à reeleição no município.
Além de desrespeitar as normas defendidas pelas autoridades de saúde, a postura é contrária inclusive às recomendações feitas pela própria prefeitura, que mantém campanhas de conscientização para a população se prevenir contra a Covid-19.
Nas fotos postadas, há a presença de Peçanha, que é médico, do presidente do Republicanos em Itapemirim, pastor Luciano Passon, do pré-candidato a vice-prefeito de Peçanha, Niltinho Soares Santos, do pré-candidato a vereador Vandilson Moura e de outros pré-candidatos, todos aglomerados e sem proteção.
Fontes do município confirmaram que se tratava de uma reunião partidária, para articulação política entre pré-candidatos e apoiadores. Após o contato da reportagem, o pré-candidato a vereador Vandilson apagou a publicação.
Entre os comentários na postagem deletada, o presidente Pastor Luciano publicou que está agendando "reuniões com os pré-candidatos", e que este encontro foi feito em sua casa.
APÓS REPORTAGEM ENTRAR EM CONTATO, FOTO É APAGADA
Apesar de contar com a presença de todos os pré-candidatos e, na legenda, Vandilson se referir ao encontro como "nossa primeira reunião", Luciano negou para a reportagem que se tratava de um encontro do partido, e afirmou "que não foi nada planejado".
Ao ser questionado sobre o uso de máscaras, o pastor afirmou que não poderia continuar na ligação por estar "em uma reunião". Niltinho e Vandilson também desligaram o telefone após serem questionados sobre o encontro e o uso da proteção.
PREFEITO JÁ HAVIA PUBLICADO FOTO SEM MÁSCARA
O registro da reunião do Republicanos não foi o único em que o prefeito Thiago Peçanha aparece sem máscara, e em desconformidade com as recomendações para o período de pandemia. No último dia 15, ele fez uma publicação sobre o anúncio de sua aliança com o prefeito afastado Luciano Paiva para o próximo pleito. Nela, há fotos dos dois em um grupo com outras três pessoas, e nenhum deles usando a proteção. Assim como Peçanha, Paiva é médico.
A aliança dos dois tem por objetivo a reeleição de Peçanha, para fortalecer o núcleo que está no comando do município desde 2013. Peçanha foi vice de Paiva, afastado do cargo pela Justiça. Eles rivalizam com o grupo comandado pelo deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), e sua esposa e ex-prefeita da cidade, deputada federal Norma Ayub (DEM), antigas lideranças da região. Norma pode ser candidata à prefeitura da cidade vizinha, Marataízes, apoiando o nome do candidato Dr. Antônio Rocha (PP) em Itapemirim.
O OUTRO LADO
A reportagem tentou contato com Peçanha e Luciano Paiva, mas até a publicação desta reportagem não teve retorno. A prefeitura tem feito divulgação de imagens que pedem para que os moradores respeitem o isolamento social, fiquem em casa e usem máscara, o que levou alguns moradores a entrar em contato com A Gazeta questionando a postura do prefeito.
Itapemirim acumula, de acordo com o Painel Covid-19, 664 casos confirmados de Covid-19 e 33 óbitos causados pela doença.
A assessoria de imprensa prefeitura foi procurada, mas afirmou que não tem conhecimento da conduta adotada pelo prefeito em questão de isolamento social e uso de máscara e que é responsável, apenas, por assuntos institucionais e ligados à administração pública.