Reviravoltas em Conceição da Barra: prefeito e ex-prefeito estão impedidos de disputar

Prefeito Chicão (PSB) e o vice, Jonias Dionisio (PROS) tomaram posse na prefeitura nesta sexta (25) Crédito: Reprodução/Facebook

Das candidaturas que estão na disputa pela cadeira de prefeito no município de Conceição da Barra , há pelo menos duas lideranças que já estiveram no cargo, mas que ainda enfrentam impedimentos jurídicos para participar das eleições deste ano. O atual prefeito, Francisco Vervloet, o Chicão (PSB), quer tentar a reeleição, mas está inelegível, e Manoel Pereira da Fonseca, o Manoel Pé de Boi (Cidadania), está impedido de se candidatar, por estar irregular com a Justiça Eleitoral.

As reviravoltas que envolvem a prefeitura não são somente em relação às eleições. Este ano, em março, Chicão e seu vice, Jonias Dionizio (PROS), foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e perderam os cargos. Quem assumiu a prefeitura foi o presidente da Câmara municipal, Mateusinho (PTB). Nesta sexta-feira (25), contudo, Chicão e Jonias voltaram à prefeitura e reassumiram seus cargos, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do afastamento do prefeito, mas manteve as demais penas aplicadas no processo, entre elas, que Chicão fique inelegível. Ele e Jonias, no entanto, vão tentar disputar as eleições, e já registraram o pedido de candidatura à Justiça Eleitoral. A chapa pode ser ou não autorizada a disputar.

A posse dos dois ocorreu no final da manhã desta sexta, e de forma discreta, preferiram não discursar. À tarde, Chicão já assumiu a prefeitura e revelou que deve trocar boa parte do secretariado, pois agora seu grupo tem nova composição política, contou um servidor municipal à reportagem.

O VAIVÉM NA PREFEITURA

Por conta do processo que culminou com a cassação de Chicão e Jonias, o comando da cidade vem passando por instabilidades desde o ano passado. A ação trata de fatos de abril de 2016, quando Chicão era secretário de Assistência Social no governo de Jorge Donati e lançou um programa social que oferecia cursos profissionalizantes à população, sem execução orçamentária iniciada no ano anterior e sem autorização por lei da Câmara.

A Justiça entendeu que na cerimônia de lançamento do programa foi feita promoção pessoal dele e, por isso, o então secretário e pré-candidato incorreu em uma conduta proibida aos agentes públicos em ano eleitoral. Na primeira condenação, pelo TRE, em setembro de 2019 , o prefeito e o vice puderam continuar nos cargos enquanto recorriam da decisão.

Em dezembro, o TRE negou o recurso e manteve a decisão de cassação. Caberia ao prefeito e ao vice recorrer somente ao TSE. Mas uma semana depois, conseguiram uma decisão liminar favorável da presidência do TRE, mas que era provisória, suspendendo o cumprimento das penalidades. Ou seja, Chicão e Jonias não seriam afastados nem cassados enquanto a Corte Superior não julgasse o novo recurso. "Com a permanência da chefia do Poder Executivo municipal, evita-se graves prejuízos à segurança jurídica e à prestação de serviços públicos essenciais", argumentou o desembargador Carlos Simões Fonseca, na decisão.

Em 11 de março deste ano, o caso voltou ao TRE e a liminar foi tornada sem efeito. Com isso, as penas poderiam de fato ser aplicadas, e Chicão e seu vice tiveram que deixar a prefeitura, foram cassados e somente Chicão tornou-se inelegível.

O IMPASSE TAMBÉM SOBRE AS NOVAS ELEIÇÕES

Com a saída do prefeito e do vice de seus cargos, a cidade passou a ser comandada interinamente pelo presidente da Câmara, Walyson Santos Vasconcelos (PTB), também conhecido como Mateusinho do Povão. Ele é filho de Mateus Vasconcelos, o Mateusão, ex-prefeito de Pedro Canário e Conceição da Barra e ex-deputado estadual.

Um novo pleito chegou a ser marcado para o dia 21 de junho, mesmo para que o novo prefeito ficasse só seis meses no cargo . Mas no auge da pandemia de Covid-19, a cidade permaneceu em clima de incertezas e preocupada com a realização de dois pleitos em um mesmo ano. Os pré-candidatos chegaram a começar as movimentações, apesar da pandemia. Entre eles, o próprio Mateusinho e Manoel Pé de Boi.

Em maio, mais uma mudança de planos. Temendo os riscos do coronavírus para os políticos, servidores do Tribunal e população local devido à realização de um pleito suplementar em meio à pandemia, o TRE-ES decidiu suspender as novas eleições. Com isso, aquelas movimentações eleitorais de imediato foram paralisadas, e Mateusinho continuaria no cargo até segunda ordem.

Posse na Câmara municipal de Conceição da Barra nesta sexta (25) Crédito: Reprodução/Facebook

Segunda ordem essa que veio nesta quarta, com a decisão do TSE. O ministro Alexandre de Moraes considerou que havia "a necessidade de se evitar o agravamento da situação emergencial local em razão da alternância da chefia do Poder Executivo local", e, curiosamente, determinou uma nova alternância na prefeitura, com o retorno dos ocupantes originais.

Neste meio tempo, Chicão filiou-se ao PSB , do governador Renato Casagrande, deixando o PSDB, pelo qual se elegeu em 2016. Agora, deve enfrentar uma nova batalha na Justiça Eleitoral para que consiga disputar a reeleição.

Segundo o presidente PSB de Conceição da Barra, Leandro Francis, Chicão possui todas as certidões e está apto a se candidatar. Por isso, já solicitou o registrou da candidatura. O partido ainda não revela o que fará caso ele seja barrado. "Não estou autorizado a dizer se temos um plano B, 99% do planejamento é contando com ele. Deixar de concorrer a gente não vai", afirmou.

A reportagem tentou contato com Chicão, mas não conseguiu retorno.

PÉ DE BOI TENTA CANDIDATURA

Enquanto Chicão está inelegível, outro candidato lançado na cidade, o ex-prefeito Manoel Pé de Boi (Cidadania), que comandou Conceição da Barra de 2005 a 2008, também corre o risco de ser barrado por irregularidades.

Ex-prefeito de Conceição da Barra e candidato, Manoel Pereira da Fonseca, o Manoel Pé de Boi (Cidadania) Crédito: Reprodução/Facebook

Em 2016, ele disputou as eleições para prefeito e foi derrotado. E, naquele ano, não apresentou as contas de campanha à Justiça Eleitoral, ficando, desse modo, impedido de ter a certidão de quitação eleitoral do período.

O ex-prefeito, que conta com o apoio de lideranças como a deputada federal Soraya Manato (PSL) e a deputada estadual Janete de Sá (PMN), entrou com um pedido no TRE-ES para que a irregularidade seja resolvida. Ele argumentou que não recebeu em seu endereço a comunicação do Tribunal, o que lhe daria a possibilidade de corrigir a omissão na prestação de contas.

Mas a decisão mais recente do TRE, do juiz Adriano Athayde Coutinho, foi de negar a liminar a Manoel. Assim, ele terá que aguardar o julgamento final do pedido. Mesmo assim, ele apresentou o pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral.

Segundo o vereador e vice-presidente da Câmara de Conceição da Barra, Anderson Kleber da Silva, o Klebinho (Solidariedade), que foi indicado a vice na chapa de Manoel, o ex-prefeito está na dependência de alguma liberação provisória pelo TRE para efetivar sua candidatura. A reportagem não conseguiu contato com Manoel da Fonseca.