Coronavírus: TRE suspende eleição suplementar em Conceição da Barra

Prefeitura de Conceição da Barra: cidade é comandada interinamente pelo presidente da Câmara Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra

O presidente do TRE-ES, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, justificou a decisão apontando riscos para políticos, servidores do Tribunal e população local devido à realização de um pleito suplementar em meio à pandemia de do novo coronavírus . Não foi definida uma nova data.

"Como a pandemia não recuou como esperávamos, seria muito arriscado continuar com a eleição em Conceição da Barra", afirmou o desembargador durante a sessão, que foi realizada de maneira virtual.

De acordo com o calendário anteriormente aprovado, os partidos teriam até sábado (16) para realizar convenções, reuniões partidárias em que são definidos os candidatos. E a campanha começaria no próximo dia 21. O Painel Covid-19, do governo do Estado, registra que o município tem um caso confirmado da doença.

A eleição municipal de outubro, prevista para ocorrer em todas as cidades do país, inclusive Conceição da Barra, está, ao menos por enquanto, mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É quando serão escolhidos os prefeitos que vão assumir em 1º de janeiro de 2021.

Sessão virtual do TRE-ES: decisão foi de adiar a eleição devido aos riscos em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Reprodução/ TRE-ES

A cidade é comandada interinamente pelo presidente da Câmara, Walyson Santos Vasconcelos, também conhecido como Mateusinho do Povão. Foi a partir de um pedido do partido dele, o PTB, que o TRE decidiu pela suspensão da eleição suplementar.

A CASSAÇÃO DO PREFEITO

O TRE entendeu que o prefeito Chicão, quando era secretário de Assistência Social do município, incorreu em uma conduta proibida em pleno ano eleitoral, em 2016. Ele esteve à frente de um programa social que oferecia cursos profissionalizantes gratuitos à população.