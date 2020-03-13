TRE-ES determina cassação do prefeito de Conceição da Barra

Prefeito Chicão se mantinha no cargo por força de medida liminar da Justiça Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra

Segundo o TRE-ES, a decisão foi encaminhada para a Câmara Municipal na tarde desta quinta-feira (12). O vereador e presidente da Casa, Walyson José Santos Vasconcelos (PP), o Mateusinho do Povão, confirmou que foi notificado da decisão. Ele informou ainda que assume a Prefeitura na manhã desta sexta-feira (13).

Veja Também Partido de Casagrande filia prefeito de Conceição da Barra

Chicão e Jonias foram cassados pelo TRE-ES no dia 18 de setembro de 2019 por unanimidade. Na época, o Tribunal entendeu que o chefe do Executivo, quando era secretário de Assistência Social do município, incorreu em uma conduta proibida em pleno ano eleitoral, em 2016, por estar à frente de um programa social de cursos de qualificação.

No dia 17 de dezembro, o desembargador Carlos Simões Fonseca, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) havia acatado o pedido de recurso feito pela defesa dos políticos suspendendo o efeito da cassação por abuso de poder político. É esse recurso que foi derrubado pelos demais desembargadores.

O QUE DIZ A DEFESA

O advogado Kayo Alves Ribeiro, que representa os dois políticos no processo, confirmou que eles receberam a decisão do TRE-ES na tarde desta quinta-feira (12). O advogado afirmou que vai recorrer da suspensão da liminar que mantinha prefeito e vice no cargo.

Espero que a decisão seja o mais rápido possível, para que eles possam voltar ao mandato e não atrapalhar o andamento das coisas na cidade, comentou o advogado.

Prefeitura de Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra

ENTENDA O CASO

O TRE-ES decidiu no dia 18 de setembro de 2019, por unanimidade, cassar o prefeito de Conceição da Barra e o vice. Chicão, como é conhecido, também deve pagar multa de R$ 34,2 mil por abuso de poder político.

O TRE entendeu que o prefeito, quando era secretário de Assistência Social do município, incorreu em uma conduta proibida em pleno ano eleitoral, em 2016. Ele esteve à frente de um programa social que oferecia cursos profissionalizantes gratuitos à população.

O Ministério Público narrou que o programa foi lançado apenas em abril daquele ano, sem execução orçamentária iniciada no ano anterior e sem autorização da Câmara Municipal. Essas são exigências da lei eleitoral em período de disputa.

"Convenientemente, o programa só foi lançado no mês de abril do ano eleitoral", ressaltou o relator do caso na Corte, o juiz federal Fernando César Baptista de Mattos. No lançamento do programa, Chicão chegou a discursar e o evento foi divulgado no Facebook por uma página que tinha o mesmo nome da coligação partidária dele.

A defesa alegou, no processo, que o prefeito não foi diretamente beneficiado na campanha devido ao programa e que naquele momento, em abril, ainda não havia definido que seria candidato.

Também ressaltou que o lançamento do programa foi autorizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que é um órgão do Poder Executivo, que já estava previsto no orçamento e era uma ação continuada.