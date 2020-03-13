Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova decisão

TRE-ES determina cassação do prefeito de Conceição da Barra

Francisco Bernhard Vervloet, o Chicão, e o vice-prefeito, Jonias Dionisio Santos, tiveram os mandatos cassados e por abuso de poder político. Presidente da Câmara vai assumir o cargo

Publicado em 12 de Março de 2020 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 21:12
Prefeito Chicão se mantinha no cargo por força de medida liminar da Justiça Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra
O desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), tornou sem efeito uma liminar que mantinha no cargo o prefeito de Conceição da Barra, Francisco Bernhard Vervloet (PSB), o Chicão, e o vice Jonias Dionisio Santos (Pros). Os dois haviam sido cassados em setembro de 2019, mas voltaram ao cargo após recurso em dezembro do mesmo ano. Agora eles deixam novamente o comando do Executivo.
Segundo o TRE-ES, a decisão foi encaminhada para a Câmara Municipal na tarde desta quinta-feira (12). O vereador e presidente da Casa, Walyson José Santos Vasconcelos (PP), o Mateusinho do Povão, confirmou que foi notificado da decisão. Ele informou ainda que assume a Prefeitura na manhã desta sexta-feira (13).

Veja Também

Partido de Casagrande filia prefeito de Conceição da Barra

Chicão e Jonias foram cassados pelo TRE-ES no dia 18 de setembro de 2019 por unanimidade. Na época, o Tribunal entendeu que o chefe do Executivo, quando era secretário de Assistência Social do município, incorreu em uma conduta proibida em pleno ano eleitoral, em 2016, por estar à frente de um programa social de cursos de qualificação.
No dia 17 de dezembro, o desembargador Carlos Simões Fonseca, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) havia acatado o pedido de recurso feito pela defesa dos políticos suspendendo o efeito da cassação por abuso de poder político. É esse recurso que foi derrubado pelos demais desembargadores.

O QUE DIZ A DEFESA

O advogado Kayo Alves Ribeiro, que representa os dois políticos no processo, confirmou que eles receberam a decisão do TRE-ES na tarde desta quinta-feira (12). O advogado afirmou que vai recorrer da suspensão da liminar que mantinha prefeito e vice no cargo.
Espero que a decisão seja o mais rápido possível, para que eles possam voltar ao mandato e não atrapalhar o andamento das coisas na cidade, comentou o advogado.
Prefeitura de Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra

ENTENDA O CASO

O TRE-ES decidiu no dia 18 de setembro de 2019, por unanimidade, cassar o prefeito de Conceição da Barra e o vice. Chicão, como é conhecido, também deve pagar multa de R$ 34,2 mil por abuso de poder político.
O TRE entendeu que o prefeito, quando era secretário de Assistência Social do município, incorreu em uma conduta proibida em pleno ano eleitoral, em 2016. Ele esteve à frente de um programa social que oferecia cursos profissionalizantes gratuitos à população.

Veja Também

TRE-ES suspende cassação do prefeito de Conceição da Barra

Prefeito de Conceição da Barra é cassado por abuso de poder político

O Ministério Público narrou que o programa foi lançado apenas em abril daquele ano, sem execução orçamentária iniciada no ano anterior e sem autorização da Câmara Municipal. Essas são exigências da lei eleitoral em período de disputa.
"Convenientemente, o programa só foi lançado no mês de abril do ano eleitoral", ressaltou o relator do caso na Corte, o juiz federal Fernando César Baptista de Mattos. No lançamento do programa, Chicão chegou a discursar e o evento foi divulgado no Facebook por uma página que tinha o mesmo nome da coligação partidária dele.
A defesa alegou, no processo, que o prefeito não foi diretamente beneficiado na campanha devido ao programa e que naquele momento, em abril, ainda não havia definido que seria candidato.

Veja Também

Ex-prefeito da Serra vira réu por compra irregular de terreno em 2009

Vereador de Viana é condenado a indenizar ex-servidor em R$ 8 mil

Também ressaltou que o lançamento do programa foi autorizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que é um órgão do Poder Executivo, que já estava previsto no orçamento e era uma ação continuada.
Para o Ministério Público, no entanto, isso não substitui a autorização que deveria ter sido feita por meio de lei específica, aprovada pelos vereadores.

Veja Também

Com o fim das coligações, vereadores são dispensados por partidos

Deputado protocola pedido de impeachment de Renato Casagrande

TCES recomenda rejeição das contas de 2015 da Prefeitura de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados