Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rachid

Vereador de Viana é condenado a indenizar ex-servidor em R$ 8 mil

Patrick do Gás já foi condenado em outra ação, por rachid. Agora, juiz determinou que ele indenize ex-funcionário por dano material

Publicado em 11 de Março de 2020 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 21:01
Patrick do Gás foi flagrado em vídeo recebendo dinheiro Crédito: Reprodução
O vereador afastado de Viana Patrick Hernane Freitas Oliveira, mais conhecido como Patrick do Gás, terá que indenizar um ex-servidor em R$ 8 mil, com juros.  A decisão, do último dia 9, é da Vara Cível da cidade.
O parlamentar foi denunciado em 2014 pelo Ministério Público Estadual (MPES) e condenado, na esfera penal, em 2015 por nomear funcionários e exigir que eles lhe repassassem parte dos salários, prática conhecida como rachid. Patrick chegou a ser preso.
Ele também foi alvo de uma ação movida por um dos então servidores. De acordo com a decisão,  do juiz Fernando Antonio Lira Rangel, o servidor que entrou com o processo contra Patrick afirmou que, no dia 1º de janeiro de 2013, foi nomeado para trabalhar como assessor parlamentar no gabinete do vereador Ele receberia uma remuneração mensal de R$ 2,5 mil, porém, Patrick exigia que o funcionário entregasse R$ 500, também mensalmente, durante um ano.

Veja Também

Justiça determina afastamento do vereador Patrick do Gás, de Viana

Preso, Patrick do Gás continua com gabinete ativo na Câmara de Viana

Ainda de acordo com o texto da decisão, o servidor repassou o valor durante oito meses (janeiro a agosto de 2013), quando Patrick requereu que o valor fosse de R$ 1 mil. Isso foi pago durante quatro meses (setembro a dezembro de 2013). O servidor, então, gravou um vídeo denunciando a situação, pelo que foi exonerado no dia 02 de janeiro de 2014. 
Vereador de Viana é condenado a indenizar ex-servidor em 8 mil reais
O juiz aponta que "é possível auferir-se, por meio de transcrições de escutas ambientais, que a parte ré  (Patrick) exigia de seus assessores o pagamento de tais quantias, restando indiscutível a coação; decerto que se não pagasse os valores exigidos o ora autor seria exonerado o cargo, situação que se amolda perfeitamente às disposições do art. 151 do CC (que aborda a coação)".
Além do pagamento de ao menos R$ 8 mil, o vereador também foi condenado a arcar com custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 

Veja Também

Em regime semiaberto, vereador de Viana poderá participar de sessões

O OUTRO LADO

A defesa de Patrick, de acordo com os autos, tem até 15 dias, a partir da data da decisão, para se manifestar. Pode recorrer da decisão. A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a defesa do vereador afastado.

CASOS COMEÇOU EM 2014

A condenação em primeira instância foi proferida em 2015 pelo juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, da 1ª Vara Criminal de Viana. Na época, a pena deveria começar a ser cumprida em regime semiaberto. O vereador recorria da decisão em liberdade, mas em 2018 sua condenação foi reforçada pelo TJES.
No dia 29 de abril do ano passado, a Justiça determinou o afastamento de Patrick do Gás da Câmara de Viana, atendendo a um pedido do MPES. Patrick teria que cumprir sete anos e seis meses de prisão em regime semiaberto e se afastar do cargo de vereador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados