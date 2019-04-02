Justiça determina afastamento do vereador Patrick do Gás, de Viana

Patrick do Gás (PDT) é vereador de Viana Crédito: Reprodução/Câmara

afastamento do vereador Patrick Hernane Freitas Oliveira, o A Justiça determinou odoPatrick Hernane Freitas Oliveira, o Patrick do Gás (PDT) , da Câmara de Viana. A decisão do juiz Rafael Calmon Rangel, da Vara Cível e Comercial da cidade, é da última sexta-feira (29) e atende a pedido do Ministério Público Estadual (MPES). Apesar do afastamento, por enquanto, o salário do parlamentar, de cerca de R$ 5 mil, está mantido.

corrupção passiva. Segundo a investigação do MPES, o vereador nomeou funcionários que não trabalhavam e exigia deles parte dos salários pagos, esquema conhecido como rachid. Patrick do Gás, que já foi condenado à prisão em 2015, também já havia sofrido afastamento das funções. Os processos são de 2014. O vereador responde a processos pelos crimes de peculato, concussão epassiva. Segundo a investigação do MPES, o vereador nomeou funcionários que não trabalhavam e exigia deles parte dos salários pagos, esquema conhecido como. Patrick do Gás,, também já havia sofrido afastamento das funções. Os processos são de 2014.

O magistrado explicou na decisão que o processo da área criminal já teve seu "acórdão confirmatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado". Essa condenação também havia determinado a perda do cargo. Com base na atualização do processo criminal, o MPES, na área cível, voltou a pedir o afastamento cautelar do vereador. E a solicitação foi atendida pelo juiz de Viana. A defesa informou que recorre da condenação na esfera penal junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ESQUEMA CRIMINOSO

"Não bastasse a existência desse julgado, a prova documental e documentada constante dos anexos, por si só, seria robusta o suficiente para que este juízo chegasse à conclusão de que, ao menos a título precário, (o vereador) deveria ser afastado do exercício de suas funções (...) os elementos lá contidos indicam que, em vez de fiscalizar a destinação de bens e rendas públicas, fazia justamente o contrário: liderava um esquema criminoso por meio do qual efetuava cobrança de valores dos assessores por ele próprio nomeados, para que permanecessem no cargo público ao qual haviam sido nomeados", diz o magistrado.

SEM NOTIFICAÇÃO

A Procuradoria da Câmara de Viana informou que ainda não foi oficialmente informada sobre a decisão de sexta-feira. Quando for, dará ciência ao vereador sobre os termos e iniciará uma análise dos procedimentos a serem adotados em seguida, como a necessidade de convocar ou não um suplente.