Em regime semiaberto, vereador de Viana poderá participar de sessões

Vereador de Viana Patrick do Gás foi flagrado em vídeo recebendo dinheiro Crédito: Reprodução

Na decisão, o desembargador Robson Albanez, do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), entendeu que o afastamento do cargo antes do trânsito em julgado da ação penal - ou seja, antes de esgotadas as chances de recursos - soa como "algo temerário". O parlamentar recorre ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

"A cautela deve imperar em situações como a dos autos, mormente porque o que se investiga é a atuação de um representante do povo e qualquer ingerência sobre a soberania do voto popular deve ser feita desprovida de quaisquer sentimentos mais exaltados, baseados em senso comum ou à margem daquilo do comando judicial e daquilo que fora previsto pelo legislador", frisou o magistrado.

A decisão tem data de 26 de abril, expedida em agravo de instrumento apresentado pelos advogados do parlamentar. Patrick do Gás foi alvo de processo por peculato, concussão e corrupção. O Ministério Público Estadual (MPES) o acusou de exigir parte dos salários pagos a funcionários que não davam expediente. A prática é conhecida como rachid

Após ter a condenação mantida em segunda instância, o vereador entregou-se às autoridades, no dia 5 de abril . No regime semiaberto, a pessoa pode trabalhar e fazer cursos durante o dia, mas precisa dormir na prisão. Na mesma época, uma decisão de primeira instância também afastou o parlamentar das funções.

AINDA NÃO

A Câmara de Viana ainda não tem ciência da decisão e Patrick do Gás ainda não participou de sessão alguma, desde o afastamento. A informação é do procurador da Casa, Paulo César Cunha Lima Nascimento. As sessões ocorrem às quartas-feiras, às 16 horas.

Por meio de nota, o advogado Flávio Cheim Jorge, um dos representantes do vereador no processo, considerou a decisão acertada.

No entendimento de Cheim, o TJES deu "ênfase à soberania popular, confirmou o entendimento do STJ já proclamado diversas vezes no âmbito do próprio TJES, no sentido de que o detentor de mandato eletivo não pode ser afastado de suas funções em razão do ajuizamento de ação de improbidade administrativa até que esta transite em julgado".