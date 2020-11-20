Raposa Política: os perdedores das eleições 2020 e a vitória de quem bateu ponto e saiu sem trabalhar

O primeiro turno das eleições municipais de 2020 foi no último domingo (15) e a Raposa Política avaliou os resultados, com sua sabedoria e senso de humor aguçado. Neste episódio, a personagem ácida e carismática de A Gazeta comenta a demora na apuração dos votos, a eleição de Armandinho Fontoura (Podemos), o ex-servidor que viralizou ao bater ponto sem trabalhar, e a não reeleição, depois de 28 anos, do vereador Ivan Carlini (DEM) em Vila Velha. Ela ainda resgata um momento memorável dele. E é claro que não poderia faltar a análise afiada sobre os demais perdedores. Assista ao vídeo.
A Raposa Política citou no vídeo o resultado das eleições municipais, que podem ser acessados no site de A Gazeta. Em uma página especial, é possível conferir a votação de todos os candidatos tanto a prefeito quanto a vereador nos todos os 78 municípios capixabas.
Os vídeos da Raposa Política são publicados às quintas-feiras, durante o período eleitoral. Eles fazem parte da cobertura jornalística das eleições 2020 feita por A Gazeta, que conta também com entrevistas com candidatos, pesquisas de intenção de votos, ferramentas de comparação de propostas, podcasts e muito mais.
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