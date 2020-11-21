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Eleições 2020

Segundo turno: veja as entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra

O deputado federal e ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT) e o vereador Fabio Duarte (Rede) se enfrentam no segundo turno. Eles foram entrevistados por A Gazeta. Confira os vídeos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 18:07

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 18:07

Eleições 2020 - Entrevistas 2º turno - Serra
Sergio Vidigal e Fabio Duarte disputam o segundo turno na Serra Crédito: Arte Geraldo Netto
Os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura da Serra, Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede), foram entrevistados por A Gazeta na manhã de quinta-feira (19). As entrevistas foram transmitidas ao vivo e duraram 25 minutos cada uma. Eles puderam falar sobre propostas para a cidade, bem como sobre temas que marcam suas campanhas.
As perguntas foram elaboradas por A Gazeta e também por leitores, que enviaram os questionamentos pelas redes sociais. Confira os vídeo com as entrevistas.

SERGIO VIDIGAL (PDT)

O ex-prefeito da Serra e deputado federal Sergio Vidigal falou sobre enfrentamento da pandemia, segurança e mobilidade urbana. 
Desde 1997, o município da Serra só teve dois prefeitos: Vidigal e Audifax Barcelos (Rede), que comanda a cidade atualmente. O deputado tenta, agora, assumir o quarto mandato à frente da prefeitura e afirmou que o "revezamento" dos dois foi "simplesmente uma coincidência".

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FABIO DUARTE (REDE)

O vereador Fabio Duarte respondeu a perguntas sobre transporte público, saúde e educação. Durante a entrevista, Fabio disse não concordar com tudo o que a gestão de seu principal apoiador, o atual prefeito, Audifax Bacelos (Rede), faz.
Para mostrar certa independência em relação ao padrinho político, ele afirmou que a prefeitura não limpa ruas de bairros em que as lideranças comunitárias não são politicamente aliadas ao prefeito.

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