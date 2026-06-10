Envelhecimento da população exige ampliação do acesso a tratamentos cardiovasculares modernos

O Brasil vive uma transformação demográfica acelerada. A expectativa de vida da população aumenta a cada ano, e, com ela, cresce também a incidência de doenças cardiovasculares associadas ao envelhecimento.





Esse cenário impõe novos desafios ao sistema de saúde e reforça a necessidade de políticas públicas capazes de garantir não apenas a prevenção, mas também o acesso a tratamentos modernos, seguros e eficazes. O assunto esteve em pauta nesta terça-feira (09), no Senado Federal, em Brasília.





As doenças cardiovasculares permanecem como a principal causa de morte no país. Entre os idosos, problemas como insuficiência cardíaca e doenças das válvulas do coração tornam-se cada vez mais frequentes, comprometendo a qualidade de vida, aumentando o número de internações e elevando os custos assistenciais.





Nesse contexto, a discussão promovida pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, durante audiência pública sobre o Projeto de Lei nº 3.941/2025, que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle das Doenças Cardiovasculares, representa uma oportunidade importante para refletirmos sobre os rumos da assistência cardiovascular no Brasil. Participei pessoalmente, enquanto presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI).