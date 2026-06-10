9 chás caseiros para aliviar a má digestão

Chá de erva-doce Crédito: Imagem: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock

Os chás caseiros para má digestão são uma solução natural e eficaz para ajudar a aliviar desconfortos estomacais e promover a saúde digestiva. Ingredientes como gengibre, erva-doce, boldo, limão, cardamomo e carqueja possuem propriedades que estimulam a produção de sucos gástricos e enzimas digestivas, ajudando a reduzir gases e inchaço e a aliviar cólicas e dores estomacais.

Abaixo, confira algumas receitas de chás caseiros para aliviar a má digestão. Contudo, lembre-se de consultar um médico caso os sintomas persistam. Além disso, os chás não substituem o tratamento e o acompanhamento de um profissional de saúde.

1. Chá de erva-doce

Ingredientes

1 colher de chá de sementes de erva-doce

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as sementes de erva-doce. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

2. Chá de gengibre com limão

Ingredientes

2 pedaços de gengibre

250 ml de água

Suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.

3. Chá de alecrim

Ingredientes

1 colher de chá de folhas de alecrim

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de alecrim e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de boldo Crédito: Imagem: Studio Neeby | Shutterstock

4. Chá de boldo

Ingredientes

1 punhado de folhas de boldo

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de boldo. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

5. Chá de cardamomo

Ingredientes

4 bagas de cardamomo

250 ml de água

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse ligeiramente as bagas de cardamomo para liberar as sementes e os óleos essenciais. Reserve. Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as bagas de cardamomo. Ferva por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

6. Chá de carqueja

Ingredientes

1 colher de chá de folhas de carqueja secas

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de carqueja. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de anis-estrelado, canela e cravo-da-índia Crédito: Imagem: Roman Rvachov | Shutterstock

7. Chá de anis-estrelado, canela e cravo-da-índia

Ingredientes

2 anises-estrelados

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os anises-estrelados, a canela e os cravos-da-índia. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

8. Chá de hortelã, gengibre e camomila

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de hortelã frescas

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de flores de camomila secas

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e acrescente a hortelã e a camomila. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

9. Chá de sálvia com canela

Ingredientes

1 colher de chá de folhas de sálvia

1 canela em pau

250 ml de água

Modo de preparo