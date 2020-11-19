Vidigal: 'Revezamento com Audifax foi simplesmente coincidência'

Entrevista Sergio Vidigal (PDT) para A Gazeta nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução

"Eu creio que esse revezamento que você fala seja simplesmente uma coincidência. O que ocorreu foi que o Audifax era nosso secretário e nós planejamos a cidade para 20 anos. Então esse planejamento da cidade uma grande parte foi sendo executada e, lógico, isso trouxe resultados para a população. As minhas candidaturas e do atual prefeito não foram escolhas nossas. Foram escolhas da população", destacou. Veja abaixo o vídeo com a entrevista, que foi transmitida ao vivo, na íntegra. Ele fala sobre a "coincidência" a partir de 23 minutos e quatro segundos.

Quando Audifax concorreu pela primeira vez, em 2004, foi com apoio de Vidigal. Ele foi secretário de Administração no segundo mandato do pedetista, que teve início no ano 2000. Os dois romperam logo depois e passaram a se alternar no poder. O cenário, mais de 20 anos depois, é quase o mesmo: Vidigal disputa o segundo turno com Fabio Duarte (Rede), candidato apoiado por Audifax.

O atual deputado federal aposta no discurso de que, em momentos de crise, o ideal é optar por "quem tem experiência em gestão pública." Questionado sobre o motivo de tentar, de novo, ser prefeito do município destacou sua experiência e, sem citar nomes, falou em não ser o momento de "aventuras."