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Eleições 2020

Pesquisa Ibope na Serra: Sergio Vidigal tem 56% e Fabio Duarte, 32%

O deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) e o vereador Fabio Duarte (Rede) disputam o segundo turno das eleições na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 19:05

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 19:05

Eleições 2020 - Pesquisa Ibope 2º turno - Serra - Fabio Duarte e Sérgio Vidigal
Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede) disputam o segundo turno na Serra Crédito: Arte Geraldo Neto
O deputado federal e ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT) lidera, com ampla vantagem, as intenções de voto na primeira pesquisa eleitoral do Ibope para o segundo turno na cidade. Ele tem 56% da preferência dos eleitores, enquanto seu adversário, o vereador Fabio Duarte (Rede), aparece com 32%.
O recorte é na intenção estimulada de votos, considerando os votos totais, ou seja, incluindo os que se disseram indecisos e os votos brancos e nulos, no cálculo do percentual. Há 8% que pretendem votar em branco ou nulo e 4% que não souberam responder. 
Pesquisa Ibope na Serra - Sergio Vidigal tem 56 por cento e Fabio Duarte, 32 por cento
A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta e tem margem de erro de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. 

ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Em qual destes candidatos a prefeito da Serra o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos totais)
À frente nas pesquisas, Vidigal mantém a vantagem conquistada nas urnas no primeiro turno. Ele foi o candidato mais votado, com 47,4% dos votos válidos. O deputado federal disputa pela sexta vez a eleição para a Prefeitura da Serra. Ele ganhou em três delas, mas perdeu as duas últimas, em 2012 e 2016, para o atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede). 
Desde 1997, quando Vidigal assumiu a prefeitura pela primeira vez, ele e Audifax se revezam no cargo. Em entrevista para A Gazeta, o parlamentar disse que esse revezamento é uma mera coincidência. 
O prefeito, que termina o segundo mandato consecutivo este ano, não pode disputar a reeleição, mas lançou o vereador Fabio Duarte, seu líder na Câmara municipal, como sucessor.

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Apesar da influência e do capital político de Audifax, Fabio apareceu, durante a maior parte da corrida eleitoral, atrás das pesquisas. No primeiro turno, ele conquistou a preferência de 19,39% dos eleitores,  tendo cerca de 6 mil votos a mais do que Vandinho Leite (PSDB), que ficou em terceiro lugar. 
Fabio tem mostrado um certo distanciamento da imagem de Audifax. Além de não utilizar mais o prefeito em materiais de campanha, ele tem apostado no discurso de "renovação". Em entrevista para A Gazeta, o vereador, para mostrar independência em relação ao atual gestor, chegou a criticar alguns pontos da administração. Disse, por exemplo, que Audifax não limpa bairros de líderes comunitários que não são politicamente alinhados a ele.

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INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Considerando-se os votos válidos, excluindo, portanto, os votos brancos, nulos e os indecisos, que é como a Justiça Eleitoral calcula o resultado, Vidigal aparece com 63%. Já o candidato da situação, Fabio, marca 37%.
Em qual destes candidatos a prefeito da Serra o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos válidos)
  • Sergio Vidigal (PDT) 63%
  • Fabio (Rede) 37%

INTENÇÃO ESPONTÂNEA

Na intenção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, o cenário é similar. Vidigal tem 49% e Fabio, 22%. 
Se o segundo turno das eleições para prefeito da Serra fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)
  • Sergio Vidigal (PDT) 49%
  • Fabio (Rede) 22%
  • Outros 2%
  • Branco/nulo 13%
  • Não sabem ou preferem não opinar 14%
O segundo turno acontece no dia 29 de novembro em Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica. Nesses locais há mais de 200 mil eleitores e nem um dos candidatos que disputaram o primeiro turno teve mais de 50% dos votos. 

EXPECTATIVA DE VITÓRIA 

A pesquisa também perguntou aos eleitores quem, independemente da preferência deles, vai ganhar as eleições na Serra. Vidigal é apontado por 70% dos entrevistados e Fabio, por 21%.  
Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito da Serra?
  • Sergio Vidigal (PDT) 70%
  • Fabio (Rede) 21%
  • Não sabem ou preferem não opinar 8% 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 21 e 23 de novembro, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-09256/2020.

Especificações técnicas

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