Pesquisa Ibope na Serra: Sergio Vidigal tem 56% e Fabio Duarte, 32%

O deputado federal e ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT)
lidera, com ampla vantagem, as intenções de voto na primeira pesquisa eleitoral do Ibope para o segundo turno na cidade. Ele tem 56% da preferência dos eleitores, enquanto seu adversário, o vereador Fabio Duarte (Rede), aparece com 32%.
O recorte é na intenção estimulada de votos, considerando os votos totais, ou seja, incluindo os que se disseram indecisos e os votos brancos e nulos, no cálculo do percentual. Há 8% que pretendem votar em branco ou nulo e 4% que não souberam responder.
A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta e tem margem de erro de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.
Em qual destes candidatos a prefeito da Serra o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos totais)
À frente nas pesquisas, Vidigal mantém a vantagem conquistada nas urnas no primeiro turno. Ele foi o candidato mais votado, com 47,4% dos votos válidos. O deputado federal disputa pela sexta vez a eleição para a Prefeitura da Serra. Ele ganhou em três delas, mas perdeu as duas últimas, em 2012 e 2016, para o atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede).
Desde 1997, quando Vidigal assumiu a prefeitura pela primeira vez, ele e Audifax se revezam no cargo. Em entrevista para A Gazeta, o parlamentar disse que esse revezamento é uma mera coincidência.
O prefeito, que termina o segundo mandato consecutivo este ano, não pode disputar a reeleição, mas lançou o vereador Fabio Duarte, seu líder na Câmara municipal, como sucessor.
Apesar da influência e do capital político de Audifax, Fabio apareceu, durante a maior parte da corrida eleitoral, atrás das pesquisas. No primeiro turno, ele conquistou a preferência de 19,39% dos eleitores, tendo cerca de 6 mil votos a mais do que Vandinho Leite (PSDB), que ficou em terceiro lugar.
Considerando-se os votos válidos, excluindo, portanto, os votos brancos, nulos e os indecisos, que é como a Justiça Eleitoral calcula o resultado, Vidigal aparece com 63%. Já o candidato da situação, Fabio, marca 37%.
Em qual destes candidatos a prefeito da Serra o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos válidos)
Na intenção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, o cenário é similar. Vidigal tem 49% e Fabio, 22%.
Se o segundo turno das eleições para prefeito da Serra fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)
O segundo turno acontece no dia 29 de novembro em Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica. Nesses locais há mais de 200 mil eleitores e nem um dos candidatos que disputaram o primeiro turno teve mais de 50% dos votos.
A pesquisa também perguntou aos eleitores quem, independemente da preferência deles, vai ganhar as eleições na Serra. Vidigal é apontado por 70% dos entrevistados e Fabio, por 21%.
Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito da Serra?