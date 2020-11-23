Pesquisa Ibope na Serra: Sergio Vidigal tem 56% e Fabio Duarte, 32%

Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede) disputam o segundo turno na Serra Crédito: Arte Geraldo Neto

O deputado federal e ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT) lidera, com ampla vantagem, as intenções de voto na primeira pesquisa eleitoral do Ibope para o segundo turno na cidade. Ele tem 56% da preferência dos eleitores, enquanto seu adversário, o vereador Fabio Duarte (Rede), aparece com 32%.

O recorte é na intenção estimulada de votos, considerando os votos totais, ou seja, incluindo os que se disseram indecisos e os votos brancos e nulos, no cálculo do percentual. Há 8% que pretendem votar em branco ou nulo e 4% que não souberam responder.

Your browser does not support the audio element. Pesquisa Ibope na Serra - Sergio Vidigal tem 56 por cento e Fabio Duarte, 32 por cento

A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta e tem margem de erro de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.

ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Em qual destes candidatos a prefeito da Serra o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos totais)

À frente nas pesquisas, Vidigal mantém a vantagem conquistada nas urnas no primeiro turno. Ele foi o candidato mais votado, com 47,4% dos votos válidos. O deputado federal disputa pela sexta vez a eleição para a Prefeitura da Serra. Ele ganhou em três delas, mas perdeu as duas últimas, em 2012 e 2016, para o atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede).

Desde 1997, quando Vidigal assumiu a prefeitura pela primeira vez, ele e Audifax se revezam no cargo. Em entrevista para A Gazeta, o parlamentar disse que esse revezamento é uma mera coincidência.

O prefeito, que termina o segundo mandato consecutivo este ano, não pode disputar a reeleição, mas lançou o vereador Fabio Duarte, seu líder na Câmara municipal, como sucessor.

Apesar da influência e do capital político de Audifax, Fabio apareceu, durante a maior parte da corrida eleitoral, atrás das pesquisas. No primeiro turno, ele conquistou a preferência de 19,39% dos eleitores, tendo cerca de 6 mil votos a mais do que Vandinho Leite (PSDB), que ficou em terceiro lugar.

Fabio tem mostrado um certo distanciamento da imagem de Audifax. Além de não utilizar mais o prefeito em materiais de campanha, ele tem apostado no discurso de "renovação". Em entrevista para A Gazeta, o vereador, para mostrar independência em relação ao atual gestor, chegou a criticar alguns pontos da administração. Disse, por exemplo, que Audifax não limpa bairros de líderes comunitários que não são politicamente alinhados a ele.

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Considerando-se os votos válidos, excluindo, portanto, os votos brancos, nulos e os indecisos, que é como a Justiça Eleitoral calcula o resultado, Vidigal aparece com 63%. Já o candidato da situação, Fabio, marca 37%.

Em qual destes candidatos a prefeito da Serra o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos válidos)

Sergio Vidigal (PDT) 63%

(PDT) 63% Fabio (Rede) 37%

INTENÇÃO ESPONTÂNEA

Na intenção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, o cenário é similar. Vidigal tem 49% e Fabio, 22%.

Se o segundo turno das eleições para prefeito da Serra fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)

Sergio Vidigal (PDT) 49%



Fabio (Rede) 22%

(Rede) 22% Outros 2%

2% Branco/nulo 13%

13% Não sabem ou preferem não opinar 14%

O segundo turno acontece no dia 29 de novembro em Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica. Nesses locais há mais de 200 mil eleitores e nem um dos candidatos que disputaram o primeiro turno teve mais de 50% dos votos.

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

A pesquisa também perguntou aos eleitores quem, independemente da preferência deles, vai ganhar as eleições na Serra. Vidigal é apontado por 70% dos entrevistados e Fabio, por 21%.

Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito da Serra?

Sergio Vidigal (PDT) 70%

(PDT) 70% Fabio (Rede) 21%

(Rede) 21% Não sabem ou preferem não opinar 8%