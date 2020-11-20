Segundo turno em 2020

Assista aos debates entre candidatos das cidades da Grande Vitória

Os confrontos neste segundo turno ocorreram de segunda-feira (23) até quinta-feira (26). Os candidatos de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha ficaram frente a frente. Assista aos vídeos

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 19:01

Redação de A Gazeta

Debate com os candidatos a prefeito - 2º turno
Debate com os candidatos a prefeito no segundo turno no ES Crédito: Arte Geraldo Neto
Os candidatos a prefeito de cada cidade da Grande Vitória se enfrentaram em debates promovidos por A Gazeta e CBN Vitória de segunda-feira (23) até quinta-feira (26). Os quatro confrontos fazem parte da cobertura da Rede Gazeta das eleições municipais de 2020
O debate com os candidatos a prefeito de Vitória neste segundo turno abriu a série de eventos. Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT), que disputam o comando do Executivo da Capital, se enfrentaram nesta segunda (23), às 19h. Com transmissão pelo site de A Gazetapelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da CBN Vitória, pelo Twitter da CBN e pelo rádio, na frequência 92,5 FM.

Na terça-feira (24), também às 19h, foi a vez de Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT) participarem do debate. Os dois disputam a Prefeitura de Cariacica. A transmissão ocorreu pelo site de A Gazeta, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da CBN Vitória e pelo Twitter da CBN

O debate entre os candidatos à Prefeitura da Serra ocorreu na quarta-feira (25), às 19h. Estiveram frente a frente Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede), que disputam o segundo turno na cidade. A transmissão ocorreu pelo site de A Gazeta, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da CBN Vitória e pelo Twitter da CBN.

O último confronto foi entre os candidatos Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB), na quinta-feira (27), no mesmo horário. O primeiro quer gerir a Prefeitura de Vila Velha pela primeira vez, enquanto o segundo tenta a reeleição. Com transmissão pelo site de A Gazeta, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da CBN Vitória e pelo Twitter da CBN.

Desde o primeiro turno, A Gazeta faz uma cobertura eleitoral robusta para que o eleitor do Espírito Santo escolha os candidatos. Neste segundo turno, foram realizadas também entrevistas com os candidatos das maiores cidades do Estado
A votação de segundo turno ocorre no dia 29 de novembro, das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, mas não exclusivo, assim como foi no primeiro turno. 

