Assista aos debates entre candidatos das cidades da Grande Vitória

Os candidatos a prefeito de cada cidade da Grande Vitória se enfrentaram em debates promovidos por A Gazeta e CBN Vitória de segunda-feira (23) até quinta-feira (26). Os quatro confrontos fazem parte da cobertura da Rede Gazeta das eleições municipais de 2020.
O debate com os candidatos a prefeito de Vitória neste segundo turno abriu a série de eventos. Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT), que disputam o comando do Executivo da Capital, se enfrentaram nesta segunda (23), às 19h. Com transmissão pelo site de A Gazeta, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da CBN Vitória, pelo Twitter da CBN e pelo rádio, na frequência 92,5 FM.
Na terça-feira (24), também às 19h, foi a vez de Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT) participarem do debate. Os dois disputam a Prefeitura de Cariacica. A transmissão ocorreu pelo site de A Gazeta, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da CBN Vitória e pelo Twitter da CBN.
O debate entre os candidatos à Prefeitura da Serra ocorreu na quarta-feira (25), às 19h. Estiveram frente a frente Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede), que disputam o segundo turno na cidade. A transmissão ocorreu pelo site de A Gazeta, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da CBN Vitória e pelo Twitter da CBN.
O último confronto foi entre os candidatos Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB), na quinta-feira (27), no mesmo horário. O primeiro quer gerir a Prefeitura de Vila Velha pela primeira vez, enquanto o segundo tenta a reeleição. Com transmissão pelo site de A Gazeta, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da CBN Vitória e pelo Twitter da CBN.
Desde o primeiro turno, A Gazeta faz uma cobertura eleitoral robusta para que o eleitor do Espírito Santo escolha os candidatos. Neste segundo turno, foram realizadas também entrevistas com os candidatos das maiores cidades do Estado.
A votação de segundo turno ocorre no dia 29 de novembro, das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, mas não exclusivo, assim como foi no primeiro turno.