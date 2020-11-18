Eleições 2020: segundo turno ocorre em 29 de novembro

Urna eletrônica: segundo turno das eleições municipais ocorre no dia 29 de novembro Crédito: Carlos Alberto Silva

29 de novembro, duas semanas após o primeiro turno. Neste ano, a primeira rodada do pleito ocorreu em 15 de novembro. Devido à pandemia do O segundo turno das eleições de 2020 ocorre em, duas semanas após o primeiro turno. Neste ano, a primeira rodada do pleito ocorreu em 15 de novembro. Devido à pandemia do novo coronavírus , as eleições municipais, geralmente realizadas em outubro, foram adiadas pelo Congresso Nacional

somente em cidades com mais de 200 mil eleitores em que o candidato mais votado não tenha alcançado 50% +1 dos votos no primeiro turno. Mesmo o eleitor que não votou no primeiro turno está apto a votar no segundo. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que os turnos são eleições independentes. Há segundo turnoem que o candidato mais votado não tenha alcançado 50% +1 dos votos no primeiro turno.

HORÁRIO DE VOTAÇÃO

O horário das 7h às 10h continua sendo preferencial para idosos. Isso significa que adultos e jovens poderão votar nesse período, mas precisarão dar prioridade aos mais velhos.

É obrigatório o uso de máscara de proteção devido à pandemia de Covid-19. É recomendado ainda que o eleitor leve a própria caneta . Nas seções, entretanto, haverá canetas disponíveis, que serão higienizadas pelos mesários após o uso.

SINTOMAS DE COVID-19

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA

O eleitor que não estiver no domicílio eleitoral no segundo turno também deverá justificar a ausência à Justiça Eleitoral. Neste ano, a justificativa pode ser feita pelo celular, no aplicativo e-Título (disponível para Android iOS ).

No dia do pleito, das 7h às 17h, o local de votação é identificado pela ferramenta por georreferenciamento. Ou seja, o e-Título detecta que o eleitor está longe de onde vota e autoriza a justificativa. Também é possível ir até uma seção eleitoral e preencher um Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE).

A justificativa relativa ao primeiro turno pode ser feita até o dia 14 de janeiro e a do segundo turno até o dia 28 de janeiro. A medida pode ser feita via e-Título; presencialmente, em um cartório eleitoral; ou pela internet, no Sistema Justifica