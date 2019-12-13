UPA de Castelândia abre para atendimento a partir de domingo

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a UPA de Castelândia, na Serra , que será inaugurada às 10 horas deste sábado (14). Seu efetivo funcionamento será no dia seguinte, domingo (15), às 7 horas. O investimento nas obras foi de R$ 9 milhões, e estão previstos mais de 25 mil atendimentos por mês no local.

Vamos entregar uma estrutura de saúde moderna para a população, que vai se somar às outras duas Upas já existentes. A UPA de Castelândia vai atender os moradores das regiões de Jacaraípe, Nova Almeida e Feu Rosa, além de outros municípios, e ampliar o atendimento às demandas de urgência e emergência, destacou o prefeito da Serra, Audifax Barcelos.

A nova estrutura amplia o acesso da população e descentraliza o atendimento de urgência e emergência. A nova UPA é adjacente aos bairros de Jacaraípe, Nova Almeida, Castelândia, Feu Rosa, Manguinhos e Vila Nova de Colares.

A UPA de Castelândia adota o modelo de gestão compartilhada. O modelo já foi implantado em Carapina e, em breve, será implantando também em Serra-Sede. O funcionamento será 24 horas, todos os dias da semana, incluindo feriados, com acolhimento por meio de classificação de risco, conforme protocolo adotado, priorizando o atendimento dos casos de urgência e emergência e nunca perdendo a visão do atendimento humanizado, informou Audifax.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS

Na UPA de Castelândia serão oferecidos atendimento médico adulto e pediátrico; atendimento odontológico; exames radiológicos e laboratoriais; administração de medicamentos; salas de urgências adulto e infantil; e leitos de observação adulto e infantil.

O projeto arquitetônico incluiu ainda um segundo pavimento para o setor administrativo, refeitório e auditório. As estruturas são ecologicamente corretas, com painéis solares e aproveitamento da luz natural nos ambientes.