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Renata Rasseli

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira homenageia Michael Jackson e emociona plateia na estreia no ES

O espetáculo Ídolos Orquestrados em Michael Jackson foi sucesso de público, no Teatro Universitário, em Vitória, nas noites de quinta (14) e sexta-feira (15)

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 11:11

Publicado em 

17 ago 2026 às 11:11
Renata Rasseli

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Renata Rasseli Renata Rasseli
O maestro Tiago Padim com Ugo Alexandre, Alana Felix, Liége Milhioli, Malu Braga e Anderson Rosa
O maestro Tiago Padim com Ugo Alexandre, Alana Felix, Liége Milhioli, Malu Braga e Anderson Rosa Edu Hargreaves

A estreia da turnê nacional do espetáculo Ídolos Orquestrados em Michael Jackson, apresentada pela Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, foi sucesso de público, no Teatro Universitário, em Vitória, nas noites de quinta e sexta-feira.

Com três sessões esgotadas, a OFMB encantou a plateia com um espetáculo inédito reunindo sucessos da carreira do “Rei do Pop”, em arranjos sinfônicos, entregando ao público uma experiência multissensorial, por meio da integração entre música, teatro e dança.

Com direção geral e regência do maestro Tiago Padim, o espetáculo reuniu mais de 50 artistas no palco, interpretando 17 hits do astro norte-americano que atravessam gerações, como “I'll Be There”, “Thriller”, “Beat It” e “They Don't Care About Us”.

O espetáculo Ídolos Orquestrados em Michael Jackson tem patrocínio da MedSênior, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. A realização é da TLAP Produções e da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira.

Após a estreia em Vitória, a turnê segue para Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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