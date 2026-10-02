Motociclista morre em acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu na manhã desta sexta-feira (2), na Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Jardim Asteca, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito.





De acordo com a PM, testemunhas relataram que um caminhão trafegava pela rodovia no momento do acidente. No entanto, não foi possível confirmar se o veículo estava envolvido na ocorrência, nem se houve colisão entre o caminhão e a motocicleta.





Ainda segundo a polícia, o motorista do caminhão não permaneceu no local, e não foi possível identificar a placa do veículo.





O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT)