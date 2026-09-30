Balança de pesagem na BR 101, em Linhares, está fechada há mais de 3 meses

O posto de pesagem veicular localizado na BR 101, no trecho de Linhares, no Norte do Espírito Santo, está fora de operação há mais de três meses. O serviço foi interrompido em 10 de junho e, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a previsão é de que as atividades sejam retomadas em 10 de outubro. O equipamento é o único do tipo nas regiões Norte e Noroeste do Estado.





A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela BR 101 no Espírito Santo, informou que o local passa por obras de revitalização e que o sistema de pesagem está sendo substituído por equipamentos mais modernos. Enquanto o serviço permanece suspenso, veículos de carga circulam pelo trecho sem fiscalização por balança.





Para o engenheiro especialista em trânsito André Cerqueira, a interdição é necessária, mas deveria ser acompanhada de medidas paliativas. Ele afirma que, com o alto fluxo da região, tanto a qualidade do asfalto quanto a segurança viária podem ser afetadas.





"Um motorista de um caminhão que está dirigindo com excesso de peso tem alteração no centro de gravidade do veículo e mais dificuldade de segurar o veículo em curvas. A gente pode ter tombamento e, se precisar frear o veículo, certamente não vai ter o mesmo tempo de reação e a distância segura", explicou André.





O chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Linhares, Carlos Ravani, também alerta para os impactos sobre o pavimento. "Com veículos transitando com excesso de peso constantemente, formam-se canaletas e podem gerar buracos que podem causar acidentes de forma indireta", conta.





Segundo Ravani, enquanto o posto permanece fechado, a PRF intensificou a fiscalização por meio da verificação de notas fiscais. "É uma fiscalização que não é tão eficiente porque, além de tudo, a fiscalização de peso combate, por exemplo, a sonegação fiscal", destaca Carlos.





Usuários da rodovia também demonstram preocupação com a suspensão do serviço. "Sempre tem excessos e pessoas que não seguem as regras, e ali [o posto] era uma forma de fiscalizar", afirmou o funcionário público Adriel Chaves.





Para o agricultor Vivaldo Martins, a balança é essencial para o trecho Norte da BR 101. “Eles têm que resolver isso o mais rápido possível”, reforça.