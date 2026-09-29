AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Intervalo de 1h10

Dois acidentes com moto, carros e rabecão deixam 3 feridos na BR 101 em Linhares

Uma das vítimas teve ferimentos graves e outras duas ficaram moderadamente feridas; batidas aconteceram nos quilômetros 131 e 147 da rodovia

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 10:52

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

29 set 2026 às 10:52
Acidentes aconteceram na manhã desta terça-feira (29)
Batidas aconteceram nos km 131 e 147 da rodovia Crédito: Vitor Recla 

Em cerca de 1h10, dois acidentes envolvendo carros, uma moto e um veículo de remoção de corpos da Polícia Científica, conhecido como rabecão, deixaram três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (29), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, uma das vítimas teve ferimentos graves e as outras duas, ferimentos moderados.


O primeiro acidente aconteceu por volta das 7h50, no km 131, e envolveu um carro e uma motocicleta que seguiam em sentidos opostos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) No carro estavam o motorista e um casal de idosos. Na moto estavam dois homens, o condutor e o passageiro, que ficaram feridos. Um deles teve ferimentos graves e o outro, moderados. O motorista do carro relatou à PRF que não se lembrava de como a batida aconteceu. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.


Para o atendimento, foram acionados ambulância, guincho e veículo de inspeção da concessionária, além da PRF e do Samu. Não houve interdição do tráfego.

Ao total, uma das vítimas teve ferimentos graves e as outras duas, ferimentos moderados
Carro e moto se envolveram em acidente no km 131 da BR 101
 Crédito: Vitor Recla

Por volta das 9h, no km 147, um veículo de remoção de corpos da Polícia Científica capotou após colidir com outro carro. O condutor do veículo da instituição sofreu ferimentos moderados e foi levado a um hospital. A motorista do outro carro não ficou ferida.


Segundo a Polícia Científica, o veículo, vinculado à perícia da instituição em São Mateus, havia finalizado uma ocorrência na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares e retornava para a unidade. No momento da batida, estava vazio e não transportava nenhum corpo.


O motorista relatou dores e permanece sob acompanhamento médico. Os dois veículos ficaram danificados e, segundo uma avaliação preliminar, podem ter sofrido perda total. As circunstâncias do acidente ainda serão analisadas.


De acordo com a Ecovias, a pista principal foi interditada após a segunda ocorrência e, até as 10h15, o tráfego fluía pelas vias marginais.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Linhares Acidente Trânsito Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aposta, futebol, bet
Banestes suspende projeto para criar loteria após proibição das bets
Acidente com ônibus de excursão deixa mortos e feridos na BR 262, em Ibatiba
Inquérito apura homicídio culposo em mortes de passageiras de ônibus na BR 262
Museu Vale abre exposição gratuita sobre memória, ancestralidade e futuro na Ufes
Museu Vale abre exposição gratuita sobre memória, ancestralidade e futuro na Ufes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados