Dois acidentes com moto, carros e rabecão deixam 3 feridos na BR 101 em Linhares

Em cerca de 1h10, dois acidentes envolvendo carros, uma moto e um veículo de remoção de corpos da Polícia Científica, conhecido como rabecão, deixaram três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (29), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, uma das vítimas teve ferimentos graves e as outras duas, ferimentos moderados.
O primeiro acidente aconteceu por volta das 7h50, no km 131, e envolveu um carro e uma motocicleta que seguiam em sentidos opostos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No carro estavam o motorista e um casal de idosos. Na moto estavam dois homens, o condutor e o passageiro, que ficaram feridos. Um deles teve ferimentos graves e o outro, moderados. O motorista do carro relatou à PRF que não se lembrava de como a batida aconteceu. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.
Para o atendimento, foram acionados ambulância, guincho e veículo de inspeção da concessionária, além da PRF e do Samu. Não houve interdição do tráfego.
Por volta das 9h, no km 147, um veículo de remoção de corpos da Polícia Científica capotou após colidir com outro carro. O condutor do veículo da instituição sofreu ferimentos moderados e foi levado a um hospital. A motorista do outro carro não ficou ferida.
Segundo a Polícia Científica, o veículo, vinculado à perícia da instituição em São Mateus, havia finalizado uma ocorrência na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares e retornava para a unidade. No momento da batida, estava vazio e não transportava nenhum corpo.
O motorista relatou dores e permanece sob acompanhamento médico. Os dois veículos ficaram danificados e, segundo uma avaliação preliminar, podem ter sofrido perda total. As circunstâncias do acidente ainda serão analisadas.
De acordo com a Ecovias, a pista principal foi interditada após a segunda ocorrência e, até as 10h15, o tráfego fluía pelas vias marginais.