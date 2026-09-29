Dois acidentes com moto, carros e rabecão deixam 3 feridos na BR 101 em Linhares

Em cerca de 1h10, dois acidentes envolvendo carros, uma moto e um veículo de remoção de corpos da Polícia Científica, conhecido como rabecão, deixaram três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (29), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, uma das vítimas teve ferimentos graves e as outras duas, ferimentos moderados.





O primeiro acidente aconteceu por volta das 7h50, no km 131, e envolveu um carro e uma motocicleta que seguiam em sentidos opostos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No carro estavam o motorista e um casal de idosos. Na moto estavam dois homens, o condutor e o passageiro, que ficaram feridos. Um deles teve ferimentos graves e o outro, moderados. O motorista do carro relatou à PRF que não se lembrava de como a batida aconteceu. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.





Para o atendimento, foram acionados ambulância, guincho e veículo de inspeção da concessionária, além da PRF e do Samu. Não houve interdição do tráfego.