Museu Vale abre exposição gratuita sobre memória, ancestralidade e futuro na Ufes

Memória, ancestralidade, tecnologia, natureza e futuro estão entre os temas abordados pela exposição “Passagem”, que será aberta nesta quarta-feira (30), na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu) da Ufes, em Vitória. A mostra reúne trabalhos de artistas da cena contemporânea capixaba e poderá ser visitada gratuitamente até 30 de outubro.
Realizada pelo Museu Vale em parceria com a Gaeu/Ufes, a exposição reúne nove artistas e duplas selecionados pelo Edital Convocatória de Programação Museu Vale 2026 e convidados da produção artística do Espírito Santo. A abertura acontece às 19h, no campus de Goiabeiras.
Com curadoria de Isabella Baltazar, doutora em Literatura e idealizadora da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), “Passagem” reúne desenhos, fotografias, instalações, vídeos, performances e esculturas. A proposta não segue uma ordem cronológica nem apresenta uma narrativa única, colocando lado a lado trabalhos com diferentes materiais, linguagens e formas de abordar o presente.
Para a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, a exposição também funciona como um espaço de aproximação entre diferentes produções artísticas do estado.
'Passagem' cria um espaço de encontro entre artistas, obras e públicos, valorizando a diversidade de linguagens e perspectivas presentes na produção contemporânea do Espírito Santo
Entre os trabalhos estão instalações que aproximam elementos naturais e artificiais, obras inspiradas na arquitetura e na memória urbana do Espírito Santo e propostas que interferem na percepção do próprio espaço da galeria.
A exposição também traz discussões relacionadas ao corpo e à ancestralidade. Nas obras de Ashanti-Makida, máscaras inspiradas na tradição yorubá aparecem associadas a temas como transformação, natureza e memória. Já Yasmim Lima, conhecida como Véia do Patuá, apresenta uma instalação baseada em práticas de benzeção e saberes tradicionais transmitidos entre gerações.
Em “Assentamento de Benzedeira”, a artista reúne elementos como areia, folhas de aroeira, galhos de murta, espadas-de-são-jorge, vasos de barro e água de cheiro. A instalação é ativada por meio de gestos, rezas e palavras, aproximando a produção artística de práticas de cuidado e conhecimentos tradicionais.
A relação entre corpo e criação aparece ainda no trabalho de Júlia Ramalho. Em “desenho/primeira pessoa”, um desenho de grandes dimensões é produzido a partir do deslocamento físico da artista, transformando o próprio gesto em parte da obra.
A exposição também olha para possíveis futuros. Na videoinstalação “Cada ano será um pouco mais quente”, Julia Uliana e Izabela Pellegrini abordam os efeitos das mudanças climáticas em Vitória a partir de simulações computacionais sobre cenários projetados para 2050.
Os dados são transformados em uma paisagem audiovisual que se modifica de acordo com a presença do público, aproximando questões ambientais, tecnologia e experiência artística.
A arquitetura e a memória urbana aparecem na série “Esquadrias”, de Gabriel Bibs. Produzidas com camadas de papel reciclado cortadas e coladas manualmente, as obras representam janelas, portas e sacadas de construções do Espírito Santo. De longe, podem se assemelhar a fotografias; de perto, revelam o processo artesanal utilizado pelo artista.
Outro eixo da mostra é a relação entre arte e espaço. Marcelo Venzon apresenta trabalhos que exploram os limites e as estruturas da Gaeu, enquanto “Introconexão”, de Elvys Chaves e Carlo Schiavini, utiliza tubos de alumínio para criar uma estrutura que também produz sombras e altera a percepção da obra conforme o visitante se movimenta.
Para Isabella Baltazar, a proposta da exposição está justamente na possibilidade de colocar diferentes trabalhos em contato sem obrigá-los a seguir uma mesma direção.
O gesto curatorial, embora reúna os trabalhos, não intervém para forçar um encontro fluente. Os fragmentos são recolhidos para provocar uma travessia, um convite à passagem do instante entre uma obra e outra
Exposição “Passagem”
Abertura: 30 de setembro, às 19h
Visitação: 1º a 30 de outubro
Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Local: Galeria de Arte Espaço Universitário da Ufes (Gaeu)
Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória
Entrada: gratuita