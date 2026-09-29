Museu Vale abre exposição gratuita sobre memória, ancestralidade e futuro na Ufes

Memória, ancestralidade, tecnologia, natureza e futuro estão entre os temas abordados pela exposição “Passagem”, que será aberta nesta quarta-feira (30), na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu) da Ufes, em Vitória. A mostra reúne trabalhos de artistas da cena contemporânea capixaba e poderá ser visitada gratuitamente até 30 de outubro.





Realizada pelo Museu Vale em parceria com a Gaeu/Ufes, a exposição reúne nove artistas e duplas selecionados pelo Edital Convocatória de Programação Museu Vale 2026 e convidados da produção artística do Espírito Santo. A abertura acontece às 19h, no campus de Goiabeiras.





Com curadoria de Isabella Baltazar, doutora em Literatura e idealizadora da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), “Passagem” reúne desenhos, fotografias, instalações, vídeos, performances e esculturas. A proposta não segue uma ordem cronológica nem apresenta uma narrativa única, colocando lado a lado trabalhos com diferentes materiais, linguagens e formas de abordar o presente.





Para a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, a exposição também funciona como um espaço de aproximação entre diferentes produções artísticas do estado.