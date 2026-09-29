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Arte

Museu Vale abre exposição gratuita sobre memória, ancestralidade e futuro na Ufes

Mostra reúne artistas capixabas com trabalhos que exploram corpo, natureza, tecnologia e transformações do espaço
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 11:36

Museu Vale abre exposição gratuita sobre memória, ancestralidade e futuro na Ufes
Museu Vale abre exposição gratuita sobre memória, ancestralidade e futuro na Ufes Sérgio Araújo

Memória, ancestralidade, tecnologia, natureza e futuro estão entre os temas abordados pela exposição “Passagem”, que será aberta nesta quarta-feira (30), na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu) da Ufes, em Vitória. A mostra reúne trabalhos de artistas da cena contemporânea capixaba e poderá ser visitada gratuitamente até 30 de outubro.


Realizada pelo Museu Vale em parceria com a Gaeu/Ufes, a exposição reúne nove artistas e duplas selecionados pelo Edital Convocatória de Programação Museu Vale 2026 e convidados da produção artística do Espírito Santo. A abertura acontece às 19h, no campus de Goiabeiras.


Com curadoria de Isabella Baltazar, doutora em Literatura e idealizadora da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), “Passagem” reúne desenhos, fotografias, instalações, vídeos, performances e esculturas. A proposta não segue uma ordem cronológica nem apresenta uma narrativa única, colocando lado a lado trabalhos com diferentes materiais, linguagens e formas de abordar o presente.


Para a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, a exposição também funciona como um espaço de aproximação entre diferentes produções artísticas do estado.

'Passagem' cria um espaço de encontro entre artistas, obras e públicos, valorizando a diversidade de linguagens e perspectivas presentes na produção contemporânea do Espírito Santo


Entre os trabalhos estão instalações que aproximam elementos naturais e artificiais, obras inspiradas na arquitetura e na memória urbana do Espírito Santo e propostas que interferem na percepção do próprio espaço da galeria.

Corpo e ancestralidade

A exposição também traz discussões relacionadas ao corpo e à ancestralidade. Nas obras de Ashanti-Makida, máscaras inspiradas na tradição yorubá aparecem associadas a temas como transformação, natureza e memória. Já Yasmim Lima, conhecida como Véia do Patuá, apresenta uma instalação baseada em práticas de benzeção e saberes tradicionais transmitidos entre gerações.


Em “Assentamento de Benzedeira”, a artista reúne elementos como areia, folhas de aroeira, galhos de murta, espadas-de-são-jorge, vasos de barro e água de cheiro. A instalação é ativada por meio de gestos, rezas e palavras, aproximando a produção artística de práticas de cuidado e conhecimentos tradicionais.


A relação entre corpo e criação aparece ainda no trabalho de Júlia Ramalho. Em “desenho/primeira pessoa”, um desenho de grandes dimensões é produzido a partir do deslocamento físico da artista, transformando o próprio gesto em parte da obra.

Mostra reúne artistas capixabas com trabalhos que exploram corpo, natureza, tecnologia e transformações do espaço
Mostra reúne artistas capixabas com trabalhos que exploram corpo, natureza, tecnologia e transformações do espaço Filipe Berndt
Tecnologia e mudanças climáticas

A exposição também olha para possíveis futuros. Na videoinstalação “Cada ano será um pouco mais quente”, Julia Uliana e Izabela Pellegrini abordam os efeitos das mudanças climáticas em Vitória a partir de simulações computacionais sobre cenários projetados para 2050.


Os dados são transformados em uma paisagem audiovisual que se modifica de acordo com a presença do público, aproximando questões ambientais, tecnologia e experiência artística.


A arquitetura e a memória urbana aparecem na série “Esquadrias”, de Gabriel Bibs. Produzidas com camadas de papel reciclado cortadas e coladas manualmente, as obras representam janelas, portas e sacadas de construções do Espírito Santo. De longe, podem se assemelhar a fotografias; de perto, revelam o processo artesanal utilizado pelo artista.


Outro eixo da mostra é a relação entre arte e espaço. Marcelo Venzon apresenta trabalhos que exploram os limites e as estruturas da Gaeu, enquanto “Introconexão”, de Elvys Chaves e Carlo Schiavini, utiliza tubos de alumínio para criar uma estrutura que também produz sombras e altera a percepção da obra conforme o visitante se movimenta.


Para Isabella Baltazar, a proposta da exposição está justamente na possibilidade de colocar diferentes trabalhos em contato sem obrigá-los a seguir uma mesma direção.

O gesto curatorial, embora reúna os trabalhos, não intervém para forçar um encontro fluente. Os fragmentos são recolhidos para provocar uma travessia, um convite à passagem do instante entre uma obra e outra


Serviço

Exposição “Passagem”

Abertura: 30 de setembro, às 19h

Visitação: 1º a 30 de outubro

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Local: Galeria de Arte Espaço Universitário da Ufes (Gaeu)

Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória

Entrada: gratuita

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