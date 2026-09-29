Banestes suspende projeto para criar loteria após proibição das bets

A Medida Provisória assinada por Lula proíbe a atuação de cassinos virtuais e sites de apostas on-line no Brasil. A MP suspende a operação e a publicidade das bets, e todos os sites e aplicativos de apostas deverão ser retirados do ar a partir de 6 de outubro.





Os consumidores que têm algum saldo nas bets precisam retirar os valores voluntariamente até o dia 5 de outubro. Estima-se que as bets terão de devolver um valor estimado em R$ 1,7 bilhão a 22,9 milhões de apostadores.