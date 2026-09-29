Corpo de idosa com Alzheimer desaparecida é encontrado em São Mateus

O corpo de Venilda Kuster Frisso, de 77 anos, idosa com Alzheimer que estava desaparecida desde o dia 19, foi encontrado na manhã desta terça-feira (29), no bairro Bosque da Praia, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam na ocorrência.





Fontes policiais informaram à reportagem que a filha de Venilda esteve no local, em área de mata, e reconheceu o corpo da mãe, que estava com as mesmas roupas usadas no dia do desaparecimento. A identificação oficial, no entanto, ainda depende dos exames da Polícia Científica, que também devem apontar a causa da morte.





O corpo será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por exame necroscópico.





Venilda fazia tratamento para Alzheimer havia nove anos e também usava medicamentos de forma contínua para diabetes. No dia do desaparecimento, ela estava em casa com o filho e o genro. Segundo a família, em determinado momento, o genro teria deixado o portão destrancado. A idosa saiu da residência usando uma bermuda e uma blusa com estampa de onça e não foi mais vista.





Desde então, as buscas por Venilda foram intensificadas. Na última sexta-feira (25), equipes do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal e da Polícia Civil realizaram uma operação com apoio aéreo, mas a idosa não havia sido localizada.





O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).