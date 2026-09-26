Buscas por idosa desaparecida em São Mateus chegam ao sétimo dia

As forças de segurança deram continuidade, nesta sexta-feira (25), às buscas por Venilda Kuster Frisso, de 77 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Moradora do balneário de Guriri, a idosa está desaparecida desde o último sábado (19). A operação mobilizou equipes do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal e da Polícia Civil.





Segundo o major Natanael, piloto do Notaer, as buscas se concentraram inicialmente em um raio de dois quilômetros do último local onde Venilda foi vista. Imagens de câmeras de segurança registraram a idosa caminhando em direção ao Bosque da Praia no sábado (19).





Em seguida, as equipes ampliaram as buscas para a região de Barra Nova, em Guriri, e até Conceição da Barra. Além do apoio aéreo, a operação contou com drones, quadricilos e cães farejadores. Venilda não foi localizada e, segundo o major, os trabalhos serão retomados neste sábado (26).





De acordo com a família, Venilda faz tratamento para Alzheimer há nove anos e faz uso contínuo de medicamentos para diabetes. Quando desapareceu, vestia uma bermuda e uma blusa com estampa de onça.