Viação Sanremo deixará de operar linhas de ônibus em Vila Velha em outubro

As 30 linhas de ônibus municipais operadas pela Viação Sanremo, em Vila Velha, passarão a ser atendidas pelo Sistema Transcol a partir de 1º de novembro. A empresa deixará de prestar o serviço no dia 31 de outubro. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Vila Velha nesta sexta-feira (25).
Segundo a administração municipal, a mudança faz parte da ampliação do Transcol e considera determinações do Tribunal de Contas e da Justiça sobre o serviço de transporte coletivo na cidade.
O cronograma já estava previsto em um ofício estadual publicado em 24 de agosto. A prefeitura informou que o Governo do Estado confirmou a ampliação do Transcol a partir de 1º de novembro, tendo como referência as linhas e os horários atualmente operados pela Sanremo.
O sistema municipal atende bairros como Araçás, Rio Marinho e São Torquato, com ligações para regiões como Praia da Costa e Praia de Itapoã. Ainda segundo a prefeitura, a Sanremo e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES) foram notificados sobre a mudança em 3 de setembro.
Questionada sobre o funcionamento das linhas após a integração, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que está elaborando, em parceria com a prefeitura, o plano operacional para ampliar o atendimento do Transcol a toda a cidade. A pasta, no entanto, não detalhou os itinerários nem os horários que serão adotados. Veja a nota completa no fim do texto.
A definição ocorre após anos de disputa judicial entre a Prefeitura de Vila Velha e a Viação Sanremo. A empresa presta o serviço desde 1995, após a cessão de um contrato, mas a administração municipal alegou, durante o processo, que a operadora enfrentava problemas financeiros.
Em outubro do ano passado, a prefeitura e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) conseguiram uma liminar judicial para a integração do transporte municipal ao Transcol.
Na tarde desta sexta-feira, o Sindirodoviários-ES realizou uma assembleia com funcionários da Viação Sanremo para comunicar o encerramento das atividades da empresa. Segundo o advogado do sindicato, Rafael Burini, os trabalhadores também receberam orientações sobre seus direitos após o desligamento.
“Nossa atuação é para garantir o pagamento dos direitos, independentemente de quem seja o causador da extinção do serviço. São cerca de 200 empregados que serão desligados. É uma questão difícil; não sabemos se poderão ser contratados pelo Transcol. Porém, o sindicato está lutando para que isso aconteça”, explicou o advogado.
Burini relatou que a notícia provocou comoção entre os funcionários, alguns deles com décadas de trabalho na empresa. Ele também afirmou que a situação da Sanremo reflete dificultades enfrentadas por outras operadoras de transporte municipal no Espírito Santo.
“Foi um clima de velório, têm pessoas que trabalhavam há 40 anos. As empresas de sistema municipal estão balançadas há algum tempo. É um problema em todo o Espírito Santo. Aconteceu na Tabuazeiro e, se você for lá no interior do estado, também está com problema. O problema do sistema municipal é que ele não tem subsídio. Então, é difícil ele sustentar”, detalhou.
Nota completa da Semobi