Viação Sanremo deixará de operar linhas de ônibus em Vila Velha em outubro

As 30 linhas de ônibus municipais operadas pela Viação Sanremo, em Vila Velha, passarão a ser atendidas pelo Sistema Transcol a partir de 1º de novembro. A empresa deixará de prestar o serviço no dia 31 de outubro. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Vila Velha nesta sexta-feira (25).





Segundo a administração municipal, a mudança faz parte da ampliação do Transcol e considera determinações do Tribunal de Contas e da Justiça sobre o serviço de transporte coletivo na cidade.





O cronograma já estava previsto em um ofício estadual publicado em 24 de agosto. A prefeitura informou que o Governo do Estado confirmou a ampliação do Transcol a partir de 1º de novembro, tendo como referência as linhas e os horários atualmente operados pela Sanremo.





O sistema municipal atende bairros como Araçás, Rio Marinho e São Torquato, com ligações para regiões como Praia da Costa e Praia de Itapoã. Ainda segundo a prefeitura, a Sanremo e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES) foram notificados sobre a mudança em 3 de setembro.





Questionada sobre o funcionamento das linhas após a integração, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que está elaborando, em parceria com a prefeitura, o plano operacional para ampliar o atendimento do Transcol a toda a cidade. A pasta, no entanto, não detalhou os itinerários nem os horários que serão adotados. Veja a nota completa no fim do texto.